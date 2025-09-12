Ολυμπία Οδός: Ανάποδα πήγαινε η 70χρονη για ένα χιλιόμετρο- Τραγωδία στην Παναγοπούλα με δύο νεκρούς

Τραγικός είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες Πέμπτη στην Ολυμπία Οδό στο ύψος της Παναγοπούλας.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς Πάτρα, με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί η 70χρονη οδηγός του ενός, καθώς το αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά, ενώ τη ζωή του έχασε και ένας 54χρονος, από το δεύτερο όχημα.

Επίσης από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμα άνδρας.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σοκαριστικές είναι οι συνθήκες του δυστυχήματος. Όπως αναφέρει η «Πελοπόννησος», η 70χρονη εκινείτο για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα. Εισήλθε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα, όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως εκινείτο ανάποδα.