Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο

Tον άνδρα εντόπισε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ένας περιπατητής μέσα σε ένα ρέμα και ειδοποίησε τις Αρχές
Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι, στην περιοχή της Νέας Περάμου.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, τον άνδρα εντόπισε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ένας περιπατητής μέσα σε ένα ρέμα και ειδοποίησε τις Αρχές.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).
