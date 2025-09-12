Back to Top
Ιταλία: Έδιωξαν μητέρα από σούπερ μάρκετ επειδή έκλαιγε το μωρό της

Η νεαρή γυναίκα έστειλε στη διεύθυνση του σούπερ μάρκετ επιστολή διαμαρτυρίας, ζητώντας περισσότερη κατανόηση σε τέτοιες περιπτώσεις

Οργή προκαλεί ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στο Οντερζό της Ιταλίας, όπου μια νεαρή μητέρα κλήθηκε να φύγει ενώ ψώνιζε με τις δυο τις κόρες.

 Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στο Όντερτζο (Treviso), όπου η γυναίκα είχε πάει για ψώνια με τα δύο κορίτσια της. Κάποια στιγμή η μικρότερη κόρη της, μόλις δυόμισι ετών, ξέσπασε σε κλάματα, ενοχλώντας όπως φαίνεται πελάτες του καταστήματος που ζήτησαν την παρέμβαση του προσωπικού.

 Η νεαρή μητέρα προσπάθησε να ηρεμήσει το παιδί, αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για τους πελάτες. Ένας υπάλληλος πλησίασε τη γυναίκα και της ζήτησε να φύγει από το κατάστημα. Αμήχανη, μαζί με τα δυο παιδιά της, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το καρότσι με τα ψώνια και να αποχωρήσει, όπως μεταδίδει το ιταλικό μέσο nordest24.

 Επιστρέφοντας στο σπίτι, η νεαρή γυναίκα έστειλε στη διεύθυνση του σούπερ μάρκετ επιστολή διαμαρτυρίας, ζητώντας περισσότερη κατανόηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Η διοίκηση του καταστήματος, με ανακοίνωσή της, μίλησε για εσωτερική έρευνα και ζήτησε συγγνώμη από την πελάτισσα.

