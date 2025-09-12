Βόλος: «Φταίνε και οι δύο, μας άφησαν στους δρόμους- Δύσκολο να ζεις χωρίς μητέρα και πατέρα», λέει η κόρη του 40χρονου που σκότωσε τη σύζυγό του

Υποστήριξε πως «ο μπαμπάς την αγαπούσε πάρα πολύ τη μητέρα μου. Για να το έκανε αυτό ζήλεψε, την αγαπούσε. Πήγαιναν για ρούχα μαζί, διακοπές και μαζί μας. Και η μητέρα μου τον αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα μου, άσε που έκανε αυτό το λάθος», ανέφερε.

«Και οι δύο φταίνε για εμένα. Μας άφησαν στους δρόμους, δεν μας σκέφτηκαν καθόλου. Η μητέρα μου είχε σχέση, ο μπαμπάς μου ζήλεψε και για αυτό έγινε ο καβγάς. Αυτός ο άνθρωπος μιλούσε με τη μητέρα μου, νομίζω είχαν καιρό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ψέματα, είχαν καιρό... Μας μπήκε στη μέση και μας χάλασε όλη την οικογένεια», είπε η 18χρονη στο MEGA.

Η ίδια περιέγραψε τη νέα της καθημερινότητα με πίκρα, λέγοντας: «είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζεις χωρίς μητέρα και πατέρα».

Σήμερα, για πρώτη φορά, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η Αναστασία, μίλησε δημόσια για την οικογενειακή τραγωδία. Με λόγια που σπαράζουν, δήλωσε πως «φταίνε και οι δύο», προσθέτοντας: «μας άφησαν στους δρόμους, δεν μας σκέφτηκαν καθόλου».

Η δολοφονία της 36χρονης μητέρας στον Βόλο , τον περασμένο Αύγουστο, είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ο 40χρονος σύζυγός της την κατακρεούργησε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, ενώ τα τρία ανήλικα παιδιά τους βρίσκονταν εκεί όταν έφτασε η αστυνομία.

Η Αναστασία σημειώνει πως είχε μιλήσει στους γονείς της: «τους είχα πει “δεν θέλω να μαλώνετε, θέλω να είστε μαζί για πάντα, να βλέπετε τα παιδιά σας”. Δεν ήθελα να γίνει αυτό. Δεν το σκεφτόμουν ποτέ». Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την 18χρονη, πριν τη δολοφονία είχαν πάει διακοπές: «είχαμε πάει διακοπές, περάσαμε τέλεια και μετά από δύο ημέρες έγινε ξαφνικά. Πριν πάμε διακοπές είχαν καβγάδες, από ένα μήνυμα ξεκίνησε αυτό, είδε ο μπαμπάς μηνύματα στο κινητό».

«Πονάνε πάρα πολύ για τη μητέρα μου, μπορεί να βρίσουν και τον μπαμπά πάρα πολύ. Αλλά δεν φταίει μόνο ο μπαμπάς, φταίει και η μητέρα μου. Και οι δύο φταίνε. Είχαν και οι δύο λάθη. Και η μητέρα μου είχε λάθη και ο μπαμπάς δεν είχε δίκιο να σκοτώσει έναν άνθρωπο που αγαπούσε τόσο πολύ και είχε τέσσερα παιδιά», επανέλαβε.

Για την ημέρα της δολοφονίας: «Με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και είπε “έλα γρήγορα έγινε αυτό, αυτό”. Πήγα και είδα τα πάντα. Μου λέει “ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά”. Αυτές τις φωνές τις έχω ακόμα στο κινητό μου».

Σύμφωνα με την Αναστασία, ο πατέρας της όταν κρυβόταν σε οικόπεδο και τον αναζητούσαν οι Αρχές, της τηλεφώνησε και της είπε «δεν το ήθελα, δεν ήθελα να το κάνω αυτό». «Η μαμά είχε πει πολλά και μπαμπάς διάφορα σκεφτόταν και το έκανε», δήλωσε η 18χρονη.

Η Αναστασία είπε πως αυτή ήταν και η μοναδική φορά που έχει μιλήσει με τον πατέρα της στο τηλέφωνο και σε ερώτηση για το αν θα τον επισκεφτεί στη φυλακή απάντησε: «δεν ξέρω αν θέλω να πάω να τον δω. Θέλω πάρα πολύ αλλά μακάρι να ήταν και η μητέρα μου μπροστά».

«Ο μπαμπάς δεν μας χτύπησε ποτέ, ούτε τη μητέρα μου. Δεν το είδα ποτέ στη ζωή μου, να χτυπά ο μπαμπάς τη μητέρα μου. Δεν ήταν βίαιος. Ήταν πάρα πολύ ζηλιάρης, λογικό γιατί η μητέρα μου μίλησε με κάποιον που δεν έπρεπε γιατί ήταν ευτυχισμένη», είπε μεταξύ άλλων.

«Και οι δύο φταίνε γιατί και η μαμά έκανε κάποια λάθη», επανέλαβε και συμπλήρωσε: «έπρεπε να μιλήσουν με τον μπαμπά, να χωρίσουν καλύτερα, να βλέπαμε και τους δύο. Ο μπαμπάς δεν έπρεπε να σκοτώσει τη μητέρα του. Τι να πω; Δεν ξέρω».

«Μου λείπει η μαμά»

Μετά τη δολοφονία, η Αναστασία πήγε με τα αδέρφια της στην αδερφή της μητέρας της, αλλά «μου έλεγε διάφορα πράγματα και δεν μου άρεσαν και της είπα “θέλω να φύγω”». Πλέον η κοπέλα θέλει να κάνει μια νέα αρχή στο σπίτι της αδερφής του πατέρα της.

«Μου λείπει η μαμά. Το σκέφτομαι. Κλαίω κάθε μέρα αλλά θέλω να το ξεπεράσω λιγάκι. Βλέπω τις φωτογραφίες και δεν το πιστεύω. Χάλια είμαι αλλά προσπαθώ να γίνω καλύτερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζεις χωρίς μητέρα και πατέρα», εξομολογήθηκε.