Πάτρα: Συναγερμός στο Ρίο- 16χρονος κατέρρευσε στη Χερσαία Ζώνη του λιμανιού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, η Λιμενική Αρχή Ρίου ενημερώθηκε για την παρουσία ενός ατόμου πεσμένου στο έδαφος, εντός της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Ρίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού, όπου διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για έναν 16χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Φιλιππίνων, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του αλλά δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον.

Ο ανήλικος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενη ιατρό, ενώ λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο ιατρικό προσωπικό και διασώστης του Ε.Σ.Υ., που συνέχισαν την παροχή φροντίδας.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», όπου και νοσηλεύεται για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.