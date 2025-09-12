Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας τιμά την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Με επισημότητα και λαμπρότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τιμά την 14η Σεπτεμβρίου που έχει καθιερωθεί ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται τιμητικές εκδηλώσεις και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες.

Ειδικότερα, στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας θα πραγματοποιηθούν:

Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11.30 το πρωί, Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. Στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων των τελευταίων πολέμων (τρίγωνο) και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ένδοξων νεκρών.

Στον Πύργο στην Ηλεία, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10 το πρωί, Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ. Αθανασίου του Β’. Στη συνέχεια, στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην κεντρική πλατεία, θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των σφαγιασθέντων από το τουρκικό κράτος Ελλήνων της Μικράς Ασίας.