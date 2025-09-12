Πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Αλλάζει από Δευτέρα - Πού θα βρέχει

Για αλλαγή του καιρού από Δευτέρα κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι στην πρόγνωσή τους
Για μικρές μεταβολές κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι στη πρόγνωση τους για τον καιρό τις επόμενες ημέρες, με ηλιοφάνεια αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους τα επόμενα 24ωρα.
Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενικά καλοκαιρινό, με ήλιο, βοριάδες και θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς, ενώ μόνο το Σάββατο δεν αποκλείεται να σημειωθούν πολύ τοπικές βροχές. Τη Δευτέρα έρχεται μια πρόσκαιρη αλλαγή, με μπόρες και καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, πριν επιστρέψει η καλοκαιρία από την Τρίτη με μελτέμια στο Αιγαίο. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος, με θερμοκρασίες έως 34 και 31 βαθμούς αντίστοιχα.
Γιώργος Τσατραφύλλιας: Φθινοπωρινό "σκίρτημα" τη Δευτέρα
Με "φθινοπωρινό σκίρτημα" αλλά χωρίς κακοκαιρία, όπως τονίζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικά καλοκαιρινό, με θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς και ενισχυμένους βοριάδες, ενώ η Δευτέρα θα φέρει λίγες παροδικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.
Η πλήρης ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:
"Φθινοπωρινό σκίρτημα τη Δευτέρα…Καμία κακοκαιρία!"
Σχετικά καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αρκετή ηλιοφάνεια (και περιορισμενη αστάθεια στα βόρεια ορεινά). Επιπλέον οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ.
Επιπλέον η ανομβρία φαίνεται να συνεχίζεται και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με θερμοκρασίες μάλιστα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός τη προσεχή Δευτέρα 15/9, όπου μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια (δείτε το χάρτη).
Παράλληλα η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα 4-5 βαθμούς, ενώ επικρατέστεροι άνεμοι τη νέα εβδομάδα θα είναι οι βοριάδες με εντάσεις που θα αυξομειώνονται".
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο κακοκαιρίας με βροχές και πτώση θερμοκρασίας
Η καλοκαιρινή ζέστη δείχνει να παραμένει μέχρι και το Σαββατοκύριακο, ωστόσο από τη Δευτέρα ο καιρός αλλάζει ριζικά, με πιο φθινοπωρινό σκηνικό και έντονες βροχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.
Σήμερα, το κύμα αστάθειας μετατοπίζεται προς τα βορειοανατολικά, ενώ σταδιακά ενισχύονται οι βοριάδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες απογευματινές μπόρες σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.
Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 34°C στη βόρεια Ελλάδα και τους 36°C στην Αττική, όπου θα ενισχυθούν τα μελτέμια το Σαββατοκύριακο. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός με μικρή πιθανότητα βροχής στα γύρω ορεινά και υδράργυρο στους 33°C.
Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα περιοριστεί σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ενώ η ημέρα θα ξεκινάει με ηλιοφάνεια.
Από τη Δευτέρα, όμως, έρχεται πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας. Το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη αναμένονται γενικευμένες βροχές σε ηπειρωτικά τμήματα αλλά και σε περιοχές του δυτικού και βόρειου Αιγαίου. Οι βοριάδες θα δυναμώσουν και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 30-32°C.
Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (13/9)
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου τοπικά ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες και τοπικοί όμβροι στα ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά από το μεσημέρι 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην κεντρική Μακεδονία πιθανότητα για ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες και για όμβρους στα ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία - Θράκη βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το βράδυ στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου έως 32.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες .Πιθανότητα για ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και τις Σποράδες και τοπικών όμβρων στα ορεινά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Στη Θεσσαλία ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33.και στις Σποράδες έως 27. βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς βροχες τις πρωινές ώρες και για όμβρους στα ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (14/9)
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στη Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει 28 με 31 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (15/9)
Αρχικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εκτός από τη Μακεδονία όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Βαθμιαία ο καιρός θα καταστεί άστατος και στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και αργότερα στις Κυκλάδες και την Κρήτη με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (16/9)
Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (17/9)
Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
