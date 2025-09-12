Πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Αλλάζει από Δευτέρα - Πού θα βρέχει

Για αλλαγή του καιρού από Δευτέρα κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι στην πρόγνωσή τους

Για μικρές μεταβολές κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι στη πρόγνωση τους για τον καιρό τις επόμενες ημέρες, με ηλιοφάνεια αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους τα επόμενα 24ωρα. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενικά καλοκαιρινό, με ήλιο, βοριάδες και θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς, ενώ μόνο το Σάββατο δεν αποκλείεται να σημειωθούν πολύ τοπικές βροχές. Τη Δευτέρα έρχεται μια πρόσκαιρη αλλαγή, με μπόρες και καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, πριν επιστρέψει η καλοκαιρία από την Τρίτη με μελτέμια στο Αιγαίο. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος, με θερμοκρασίες έως 34 και 31 βαθμούς αντίστοιχα.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: Φθινοπωρινό "σκίρτημα" τη Δευτέρα

Με "φθινοπωρινό σκίρτημα" αλλά χωρίς κακοκαιρία, όπως τονίζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικά καλοκαιρινό, με θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς και ενισχυμένους βοριάδες, ενώ η Δευτέρα θα φέρει λίγες παροδικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Η πλήρης ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια: "Φθινοπωρινό σκίρτημα τη Δευτέρα…Καμία κακοκαιρία!"

Καλημέρα!

Σχετικά καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αρκετή ηλιοφάνεια (και περιορισμενη αστάθεια στα βόρεια ορεινά). Επιπλέον οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ.

Επιπλέον η ανομβρία φαίνεται να συνεχίζεται και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με θερμοκρασίες μάλιστα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός τη προσεχή Δευτέρα 15/9, όπου μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια (δείτε το χάρτη).

Παράλληλα η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα 4-5 βαθμούς, ενώ επικρατέστεροι άνεμοι τη νέα εβδομάδα θα είναι οι βοριάδες με εντάσεις που θα αυξομειώνονται".

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid02j1n96NnW5vDom4UHowW68d4adFLUxfqiEfUsXLF8gEhk1yYX1cBG2ZniHgCkeySYl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο κακοκαιρίας με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Η καλοκαιρινή ζέστη δείχνει να παραμένει μέχρι και το Σαββατοκύριακο, ωστόσο από τη Δευτέρα ο καιρός αλλάζει ριζικά, με πιο φθινοπωρινό σκηνικό και έντονες βροχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Σήμερα, το κύμα αστάθειας μετατοπίζεται προς τα βορειοανατολικά, ενώ σταδιακά ενισχύονται οι βοριάδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες απογευματινές μπόρες σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 34°C στη βόρεια Ελλάδα και τους 36°C στην Αττική, όπου θα ενισχυθούν τα μελτέμια το Σαββατοκύριακο. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός με μικρή πιθανότητα βροχής στα γύρω ορεινά και υδράργυρο στους 33°C. Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα περιοριστεί σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ενώ η ημέρα θα ξεκινάει με ηλιοφάνεια. Από τη Δευτέρα, όμως, έρχεται πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας. Το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη αναμένονται γενικευμένες βροχές σε ηπειρωτικά τμήματα αλλά και σε περιοχές του δυτικού και βόρειου Αιγαίου. Οι βοριάδες θα δυναμώσουν και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 30-32°C.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fklearhos.marousakis%2Fposts%2Fpfbid02dfEwBe1hpCMCm2b7KNn2JDns4gc8eg5fANwwPVuMLkFQJCaESpC7Xg3MCE9H2rfl&show_text=true&width=500" width="500" height="551" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>