Αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο της Πάτρας, την Κυριακή 14-9-2025

Η πόλη της Πάτρας θα ζωντανέψει την ιστορία του ρεμπέτικου με μια μοναδική μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 14-9-2025 στις 20.30 στο Θερινό Δημοτικό θέατρο του Δήμου Πατρέων. Η συναυλία με γενικό τίτλο «Από την Ανδρομέδα στο Κολωνάκι – Η Ιστορία του Ρεμπέτικου στην Πάτρα» θα φέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική επιρροή του ρεμπέτικου στην πόλη και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ζωντανές ερμηνείες από καταξιωμένους μουσικούς της σκηνής, με τραγούδια που διατρέχουν την πορεία του πατρινού ρεμπέτικου, από τις πρώτες εμφανίσεις στην "Ανδρομέδα" που ήταν ένα ρεμπέτικο μαγαζί στα Ψηλαλώνια, έως τα κλασικά στέκια στο " Κολωνάκι." Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία, όπου η ιστορία και η παράδοση συναντούν τη σύγχρονη ερμηνεία.

Η εκδήλωση επιδιώκει να αναδείξει τον πλούτο του πατρινού ρεμπέτικου, τις ιστορίες των μουσικών και τα στέκια που το καθιέρωσαν στην τοπική κουλτούρα. Πρόκειται για μια γιορτή της μουσικής, της μνήμης και της ταυτότητας της πόλης.

Συμμετέχει η "dream team" του ρεμπέτικου τραγουδιού, ο Δημήτρης Μυστακίδης, τραγούδι, κιθάρα, ο Αντώνης Αινίτης, τραγούδι και μπουζούκι, η ερμηνεύτρια Κατερίνα Τσιρίδου, τραγούδι & μπαγλαμά, ο Σωτήρης Παπατραγιάννης, τραγούδι και μπαγλαμά, ο Γιώργος Ζορμπάς, τραγούδι και κιθάρα, ο Νίκος Πρωτόπαππας, κιθάρα, τραγούδι, η Πατρινή καλλιτέχνιδα Βιβή Αποστολάτου, τραγούδι και οι Άρης Σπηλιωτόπουλος, μπουζούκι, Σενίχ Ουνδεγέρ, τραγούδι και Βασίλης Ζωιτόπουλος στο ακκορντεόν.

Στον μπερντέ, το "Θέατρο Σκιών" του Κώστα Μακρή που θα είναι & η έκπληξη της μουσικής εκδήλωσης.