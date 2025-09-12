Στις φυλακές Κορυδαλλού και Ναυπλίου οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα

Στις φυλακές Κορυδαλλού και Ναυπλίου μεταφέρονται οι συλληφθέντες για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ρασοφόροι -ο ηγούμενος και ο βοηθός του, όπως και το ζευγάρι των ενεχυροδανειστών, μεταφέρονται στο κατάστημα κράτησης του Κορυδαλλού, ενώ οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι θα μεταφερθούν στο κατάστημα κράτησης Ναυπλίου.

Όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση κρίθηκαν χθες προσωρινά κρατούμενοι, με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Κορίνθου. Σημειώνεται ότι σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι δήλωσαν άγνοια και πως δεν έχουν καμία ανάμειξη στην υπόθεση για την οποία κατηγορούνται.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου φέρεται να ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.