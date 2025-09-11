Καλάβρυτα: Εκνευρισμένος ο ηγούμενος στον ανακριτή- Απώθησε δημοσιογράφο

Τι υποστήριξε ο ηγούμενος
Λίγο μετά τις 11 το πρωί, στον ανακριτή Κορίνθου οδηγήθηκαν ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, ο βοηθός του και ακόμη τέσσερις συλληφθέντες.
Και οι έξι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κατοχή και απόπειρα πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων και αρχαιοτήτων. Ο ηγούμενος φέρεται να προσπάθησε να πουλήσει μία εικόνα και ένα Ευαγγέλιο έναντι 200.000 ευρώ.
Κατά την προσαγωγή του, ήταν εμφανώς εκνευρισμένος με την παρουσία των δημοσιογράφων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν μία ρεπόρτερ τον πλησίασε για δήλωση, αντέδρασε έντονα, απομακρύνοντας το μικρόφωνο και χτυπώντας το χέρι της.
Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για κατοχή και απόπειρα πώλησης θρησκευτικών εικόνων και αρχαιολογικών αντικειμένων.
Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ηγούμενος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς της ΓΑΔΑ ότι οι εικόνες και τα υπόλοιπα κειμήλια προέρχονταν από οικογενειακή κληρονομιά, συγκεκριμένα από τη γιαγιά του.
Ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης
Ο 69χρονος ηγούμενος είχε τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, παίρνοντας τις τελικές αποφάσεις για τις αγοραπωλησίες και την τιμολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ παρουσιαζόταν ως δήθεν εκτιμητής.
Ο 59χρονος και ο 66χρονος είχαν την ευθύνη να εντοπίζουν άτομα που κατείχαν αρχαία αντικείμενα, με τον δεύτερο να συμμετέχει επίσης σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές.
Τρία άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν.
Ο 63χρονος είναι Ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.
Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-264 νομίσματα,
-14 θρησκευτικές εικόνες,
-2 Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα, αρχιερατικά εγκόλπια, επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,
-2 κυνηγετικά όπλα,
-262 κυνηγετικά φυσίγγια, μαχαίρι,
-12.810 ευρώ χρυσή λίρα,
-2 ζυγαριές ακριβείας,
2 οχήματα,
-7 κινητά, τάμπλετ, φακός και μεγεθυντικός φακός,
-18 φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και πλήθος εγγράφων – σημειώσεων
