Καλάβρυτα: Εκνευρισμένος ο ηγούμενος στον ανακριτή- Απώθησε δημοσιογράφο

Λίγο μετά τις 11 το πρωί, στον ανακριτή Κορίνθου οδηγήθηκαν ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, ο βοηθός του και ακόμη τέσσερις συλληφθέντες.

Και οι έξι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κατοχή και απόπειρα πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων και αρχαιοτήτων. Ο ηγούμενος φέρεται να προσπάθησε να πουλήσει μία εικόνα και ένα Ευαγγέλιο έναντι 200.000 ευρώ.

Κατά την προσαγωγή του, ήταν εμφανώς εκνευρισμένος με την παρουσία των δημοσιογράφων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν μία ρεπόρτερ τον πλησίασε για δήλωση, αντέδρασε έντονα, απομακρύνοντας το μικρόφωνο και χτυπώντας το χέρι της.

Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για κατοχή και απόπειρα πώλησης θρησκευτικών εικόνων και αρχαιολογικών αντικειμένων.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ηγούμενος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς της ΓΑΔΑ ότι οι εικόνες και τα υπόλοιπα κειμήλια προέρχονταν από οικογενειακή κληρονομιά, συγκεκριμένα από τη γιαγιά του.