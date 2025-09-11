Μακρόν: Στέλνει τρία Rafale για την ενίσχυση της Πολωνίας

Τρία γαλλικά μαχητικά Rafale θα αναπτυχθούν για την ενίσχυση της ασφάλειας του πολωνικού εναέριου χώρου και της Ανατολικής Ευρώπης, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η απόφαση έρχεται μετά από περιστατικά παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ανέφερε ότι η δέσμευση για την αποστολή των Rafale έγινε κατά τη χθεσινή του συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ. Παράλληλα, σημείωσε ότι είχε επικοινωνία και με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, καθώς και με τον νέο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες απόπειρες εκφοβισμού από τη Ρωσία», διαβεβαίωσε.

Η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν

«Μετά τις εισβολές ρωσικών drones στην Πολωνία, αποφάσισα να αποστείλω τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale για να συμβάλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου και της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, μαζί με τους συμμάχους μας.

Αυτή τη δέσμευση ανέλαβα χθες έναντι του Πολωνού πρωθυπουργού.

Συζήτησα επίσης το θέμα αυτό με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο οποίος επίσης ασχολείται με την άμυνα της ανατολικής πλευράς.

Η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.

Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες εκφοβιστικές τακτικές της Ρωσίας».