Καλάβρυτα: Ο ηγούμενος σχεδίαζε την πώληση ακόμη και τοιχογραφιών της Μονής

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το «ιερό κύκλωμα» στα Καλάβρυτα, το οποίο, με πρωταγωνιστή τον ηγούμενο, προσπάθησε να πουλήσει κειμήλια της Μονής έναντι σημαντικού χρηματικού ποσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, σε ηχογραφημένες συνομιλίες που κατέγραψαν μυστικοί αστυνομικοί του FBI, ο ηγούμενος φέρεται να επιδίωκε την πώληση τοιχογραφιών της ιεράς μονής.

Είναι τοιχογραφίες έκτασης 433 τετραγωνικών μέτρων που για την αναπαλαίωση, τη συντήρηση, την επισκευή τους είχαν δοθεί 250.000 ευρώ.

Είχε ολοκληρωθεί το σχετικό έργο το 2024 και ήθελαν να πουλήσουν ένα τμήμα αυτών των τοιχογραφιών σε αγνώστους».

«Θα έδιναν την εικόνα της κατάρρευσης, ενώ στην πράξη ήταν αφαίρεση των τοιχογραφιών και πώλησή τους».

Την ίδια στιγμή «ολοκληρώθηκε η έρευνα που κάνει η ΕΛ.ΑΣ. στο οικόπεδο κοντά στην ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου μήπως βρισκόταν το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, όμως δεν έχει βρεθεί τίποτα». Οι έρευνες συνεχίζονται.

Στο μεταξύ οι έξι συλληφθέντες πέρασαν σήμερα το κατώφλι του ανακριτή, απολογούμενοι για τις κατηγορίες της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, αρνούμενοι ωστόσο τα όσα τους αποδίδονται.