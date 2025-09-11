Καλάβρυτα: Ο ηγούμενος σχεδίαζε την πώληση ακόμη και τοιχογραφιών της Μονής

Οι τελευταίες εξελίξεις
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το «ιερό κύκλωμα» στα Καλάβρυτα, το οποίο, με πρωταγωνιστή τον ηγούμενο, προσπάθησε να πουλήσει κειμήλια της Μονής έναντι σημαντικού χρηματικού ποσού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, σε ηχογραφημένες συνομιλίες που κατέγραψαν μυστικοί αστυνομικοί του FBI, ο ηγούμενος φέρεται να επιδίωκε την πώληση τοιχογραφιών της ιεράς μονής.
Είναι τοιχογραφίες έκτασης 433 τετραγωνικών μέτρων που για την αναπαλαίωση, τη συντήρηση, την επισκευή τους είχαν δοθεί 250.000 ευρώ.
Είχε ολοκληρωθεί το σχετικό έργο το 2024 και ήθελαν να πουλήσουν ένα τμήμα αυτών των τοιχογραφιών σε αγνώστους».
«Θα έδιναν την εικόνα της κατάρρευσης, ενώ στην πράξη ήταν αφαίρεση των τοιχογραφιών και πώλησή τους».
Την ίδια στιγμή «ολοκληρώθηκε η έρευνα που κάνει η ΕΛ.ΑΣ. στο οικόπεδο κοντά στην ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου μήπως βρισκόταν το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, όμως δεν έχει βρεθεί τίποτα». Οι έρευνες συνεχίζονται.
Στο μεταξύ οι έξι συλληφθέντες πέρασαν σήμερα το κατώφλι του ανακριτή, απολογούμενοι για τις κατηγορίες της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, αρνούμενοι ωστόσο τα όσα τους αποδίδονται.
Το παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης: τηλέφωνα, ποσά και μεσολαβητές
Το «ιερό σκάνδαλο των Καλαβρύτων» αποκαλύφθηκε από το τηλεφώνημα πληροφοριοδότη στις 29 Ιουλίου. Σε αυτό, δόθηκαν στις Αρχές όλες οι πληροφορίες: ονόματα, τηλέφωνα, αλλά και οι ιδιότητες των υπόπτων.
«Ξέρω τέσσερα άτομα που θέλουν να πουλήσουν αρχαία, υπάρχει ένας Γερμανός που θέλει να τα αγοράσει. Σημειώστε ένα όνομα και το κινητό του τηλέφωνο, έχει ενεχυροδανειστήριο στο Αιγάλεω, ο άλλος λέγεται … και έχει επιχείρηση στα Καλάβρυτα, ο αδελφός του είναι μοναχός στα Καλάβρυτα».
Τότε, έπιασαν δουλειά μυστικοί αστυνομικοί, που εκτός από τις παρακολουθήσεις, παρίσταναν και τους μεσάζοντες. Έφεραν σε επαφή το ζευγάρι των ενεχυροδανειστών με τον ηγούμενο, ο οποίος έως τότε ήταν ένα πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας.
Ο ηγούμενος ζητούσε 20.000 ευρώ για κάθε εικόνα και 50.000 ευρώ για κάθε Ευαγγέλιο.
Τα πολύτιμα κειμήλια που εντοπίστηκαν δεν ανήκουν επισήμως στην περιουσία της Μονής, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρχές για να εντοπίσουν την προέλευσή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηγούμενος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι οι βυζαντινές εικόνες προέρχονται από την οικογένειά του.
Ωστόσο, τουλάχιστον μία από αυτές φαίνεται να έχει κλαπεί από τη Σπάρτη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτότητα και την προέλευση και των υπόλοιπων αντικειμένων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηγούμενος φέρεται να επιχείρησε να πουλήσει έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ.
