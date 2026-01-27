Θεσσαλονίκη: Δύο νεκρές γυναίκες σε υπόγειο- Ομολόγησε 52χρονος

Νεκρή από τα χέρια ενός 52χρονου δράστη έπεσε η 46χρονη που αγνοούνταν από το 2024 στη Θεσσαλονίκη.

Η δήλωση της εξαφάνισης της είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2025 στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης, με την οικογένεια της να υποστηρίζει ότι δεν έχει επικοινωνήσει από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο 52χρονος ομολόγησε στην αστυνομία ότι έπνιξε και πέταξε στα σκουπίδια τη γυναίκα, όπως γράφει το protothema.gr ωστόσο οι αρχές φοβούνται ότι πρόκειται για διπλό έγκλημα και ο ίδιος δράστης δολοφόνησε ακόμα μία γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο δώμα του σπιτιού του και είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025.

Η πρώτη δολοφονία

Για την 46χρονη ο δράστης υποστήριξε ότι στις 30 Οκτωβρίου του 2024, ήταν μαζί στο υπόγειο του σπιτιού του για να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Μαζί τους ήταν ακόμη ένας άντρας, επίσης χρήστης.

Η γυναίκα κάποια στιγμή μίλησε στο κινητό και άρχισε να φωνάζει. Τότε ο δράστης υποστηρίζει ότι μαζί με τον άλλον άντρα της έκλεισαν το στόμα και εκείνη πέθανε από ασφυξία.

Αμέσως μετά πέταξαν μαζί τη σορό της στα σκουπίδια, όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς.

Η δεύτερη νεκρή γυναίκα

Για τη δεύτερη γυναίκα που έχει εντοπιστεί νεκρή στο σπίτι του, ο 52χρονος ισχυρίστηκε ότι ήταν μαζί στο υπόγειο και κοιμήθηκαν.

Ωστόσο, η 42χρονη η οποία επίσης ήταν τοξικομανής, σύμφωνα με τον 52χρονο δεν ξύπνησε. Τότε εκείνος μετέφερε και έκρυψε τη σορό της στο δώμα του κτιρίου.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του καθ’ ομολογίαν δράστη ξεκίνησε όταν τα στελέχη της ΔΑΟΕ παρατήρησαν ότι οι δύο γυναίκες που αγνοούνταν -για τη μία δηλώθηκε εξαφάνιση τον Φεβρουάριο του 2025, για τη δεύτερη τον Ιούλιο του 2025- είχαν κοινό γνωστό τον δράστη. Τον παρακολούθησαν και σήμερα του πέρασαν χειροπέδες.