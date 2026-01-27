«Όλοι τους ήταν νέα παιδιά»: Θρήνος και ερωτήματα για το πολύνεκρο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τρομακτικό τροχαίο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, κάνοντας προσπέραση και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Άλλοι τρεις επιβάτες είναι τραυματισμένοι. Οι άτυχοι φίλαθλοι, όλοι νεαρής ηλικίας, ταξίδευαν για τη Λιόν, όπου ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη με τη γαλλική ομάδα για το Europa League.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη ρουμανική πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας και συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκονται ο Έλληνας Πρόξενος και η διερμηνέας της Πρεσβείας για την παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες και συντονισμό με τις ρουμανικές Αρχές για τις ταυτοποιήσεις και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.

Τι μπορεί να προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα

Μια πρώτη εικασία, πέρα από το ανθρώπινο λάθος, την αιφνίδια αδιαθεσία του οδηγού ή της έντονης απόσπασης της προσοχής που τον οδήγησε προς τα αριστερά, είναι να κλάταρε ξαφνικά το εμπρός αριστερό ελαστικό και από την απότομη κίνηση που κάνει το αυτοκίνητο να γύρισε κατά λάθος το φλας από δεξιά σε αριστερά.

Μια δεύτερη εκδοχή είναι οι πολύ δυνατοί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή, να χτύπησαν το βαν – το οποίο έχει έναν τετράγωνο όγκο με μεγάλη επιφάνεια – «τραβώντας» το αριστερά.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο οδηγός μετέφερε στο μαύρο βανάκι τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, επιδιώκοντας μία ριψοκίνδυνη προσπέραση. Προσπερνάει από αριστερά ένα βυτιοφόρο και πριν προλάβει να επιστρέψει στη λωρίδα του, προσκρούει πλαγιομετωπικά με μία νταλίκα.

Η σύγκρουση είναι σφοδρή που το όχημα διαλύθηκε σε χιλιάδες κομμάτια. Οι λαμαρίνες εκτοξεύθηκαν στη δεξιά λωρίδα και στα πρανή του δρόμου. Επτά Έλληνες φίλαθλοι έχασαν ακαριαία τη ζωή τους. Οι υπόλοιποι τρεις είναι τραυματίες και μεταφέρονται στο κοντινότερο νοσοκομείο με τον έναν από αυτούς βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα ξημερώματα Τρίτης ξεκίνησαν από την Βόρεια Ελλάδα με κατεύθυνση τη Λυών, όπου την Πέμπτη θα παρακολουθούσαν τον αγώνα μεταξύ της αγαπημένης τους ομάδας και της γαλλικής ομάδας στο πλαίσιο του Europa League.

Το μεσημέρι, στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρασέβες και οδεύοντας προς την Λούγκοζ, ο οδηγός του μαύρου βαν επεδίωξε τη θανατηφόρα προσπέραση.

Λίγα λεπτά μετά η εθνική 6 έχει παραλύσει. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά και ασθενοφόρα. Το μαύρο βαν έχει μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα. Οι τραυματίες ανασύρονται από τα συντρίμμια και μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Εκεί αφήνει την τελευταία του πνοή και ο έβδομος φίλαθλος του ΠΑΟΚ.

«Όλοι τους ήταν νέα παιδιά»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι 10 επιβαίνοντες είναι νεαρής ηλικίας, με καταγωγή από την Αλεξάνδρειας Ημαθίας, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για μια παρέα φιλάθλων από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη. Όπως είναι φυσιολογικό, το κλίμα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας είναι πολύ βαρύ. Μάλιστα, ένα από τα θύματα της τραγωδίας, είχε έρθει από το Βέλγιο προκειμένου να βρεθεί στον αγώνα.

Στον σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Αλεξάνδρεια, ο χρόνος έχει πραγματικά παγώσει. Με δάκρυα στα μάτια, φίλοι της ομάδας, βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

Το δρομολόγιο που θα έκαναν, Βουλγαρία – Ρουμανία – Ουγγαρία, ήταν μέσα από χώρες της Σένγκεν για να μην αντιμετωπίσουν γραφειοκρατικά ζητήματα.

Συγκλονισμένη η οικογένεια του ΠΑΟΚ

Ο Ιβάν Σαββίδης, συντετριμμένος, ανέφερε ότι όλα τα έξοδα θα πληρωθούν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εκπρόσωποι της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ είναι από την πρώτη στιγμή σε επαφή με το πρωθυπουργικό γραφείο, τα υπουργεία Εξωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στο τραγικό δυστύχημα.

Άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μεταβαίνουν στη Ρουμανία στο σημείο του δυστυχήματος, όπου σπεύδει και το προσωπικό της ελληνικής διπλωματικής αποστολής από το Βουκουρέστι.

Η τοπική κοινωνία στην Κατερίνη είναι σοκαρισμένη μετά την τραγωδία. Ένας από τους επτά νεκρούς είχε καταγωγή από την Κατερίνη.

ΠΑΟΚ: «Ζητήσαμε αναβολή του αγώνα, αλλά είναι αδύνατο»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με επίσημη ενημέρωση της γνωστοποίησε πως μετά την τραγική είδηση του θανάτου των επτά οπαδών του συλλόγου ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Λυών, ωστόσο η UEFA, αρνήθηκε το αίτημα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ: «Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ανείπωτης τραγωδίας, έγινε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη.

O πρόεδρος έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών. Φεύγει άμεσα στη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του δσ της ΠΑΕ, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο, να υποστηρίξουμε τους τραυματίες.

Έγινε επικοινωνία με το Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αρχές της Ρουμανίας.

Έγινε επαφή με την Πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποί της έφυγαν για το σημείο της τραγωδίας. Το ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα είναι αυτονόητο.

Επικοινωνήσαμε με την ΟΥΕΦΑ. Η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη. Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας.

Επίσης οι σημαίες της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες».

Ιβάν Σαββίδης: Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε την πόρτα μας

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με μια επιστολή του στάθηκε στο πλευρό των οικογενειών, που έχασαν τους αγαπημένους τους ανθρώπους στην Ρουμανία, μετά από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα.

Η ανακοίνωση του Ιβάν Σαββίδη: «Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας. Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.

Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο».