Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου

Tο επίκεντρο εντοπίζεται 85 Χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα

ΝΕΟΤΕΡΟ: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/1) ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση, ο σεισμός καταγράφηκε 85 χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου με εστιακό βάθος 9,2 χλμ.

Πρώτη Ενημέρωση: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/1) ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 39 Χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου με εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σεισμός Ζάκυνθος Σεισμός Τώρα

