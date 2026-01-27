Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου

ΝΕΟΤΕΡΟ: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/1) ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση, ο σεισμός καταγράφηκε 85 χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου με εστιακό βάθος 9,2 χλμ.

Πρώτη Ενημέρωση: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/1) ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 39 Χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου με εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα.