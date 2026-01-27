Θεσσαλονίκη: Βρέφος 3 μηνών μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο

Θλίψη προκαλεί η είδηση από τη Θεσσαλονίκη, όπου ένα βρέφος μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το μωράκι, το οποία ήταν ηλικίας μόλις τριών μηνών, κατέληξε την Τρίτη (27/01).

Το αγοράκι μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, περίπου στις 10 το πρωί. Το ιατρικό προσωπικό προσπαθούσε για περίπου 50 λεπτά να το επαναφέρει, ωστόσο το βρέφος κατέληξε, όπως μετέδωσε το thestival.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφους θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.