Στην εντατική του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» βρέφος 3 μηνών με εποχική λοίμωξη του αναπνευστικού

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί το νέο περιστατικό που καταγράφηκε στη χθεσινή (25.01.2026) εφημερία του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Στο νοσοκομείο εισήχθη βρέφος μόλις 3 μηνών με συμπτώματα RSV (ιός του αναπνευστικού συγκυτίου), που προκάλεσαν βρογχιολίτιδα.

Το βρέφος χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», χωρίς ωστόσο να είναι διασωληνωμένο. Οι γιατροί τονίζουν ότι πρόκειται για περιστατικό εποχικής λοίμωξης και ότι το παιδάκι δεν κινδυνεύει.

Για το περιστατικό μίλησε στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος δήλωσε:

«Στη χθεσινή εφημερία του ”Αγλαΐα Κυριακού”, εισήχθη ένα βρέφος 3 μηνών με RSV, που προκάλεσε βρογχιολίτιδα, μια πάθηση που οδηγεί σε απόφραξη των αεραγωγών. Χρειάστηκε η νοσηλεία του στη ΜΕΘ, αλλά δεν είναι διασωληνωμένο. Το περιστατικό αυτό δείχνει ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βρέφους στη ΜΕΘ, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται ραγδαία αύξηση των περιστατικών γρίπης και RSV τόσο στις προσελεύσεις όσο και στις νοσηλείες. Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και εμβολιασμός, όπως συστήνουν οι γιατροί».

Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία των ειδικών για την έντονη κυκλοφορία αναπνευστικών ιώσεων, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, ωστόσο οι γιατροί καθησυχάζουν ότι το παιδί δεν διατρέχει κίνδυνο και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά.