Σε έξαρση η εποχική γρίπη -Πότε «βλέπουν» κορύφωση του κύματος οι ειδικοί

Σε έξαρση συνεχίζει να βρίσκεται η εποχική γρίπη στη χώρα μας, με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία να καταγράφουν μικρή καμπή στον αριθμό των κρουσμάτων, ενώ ο αριθμός των νοσηλειών αλλά και των θανάτων παραμένει αυξημένος.

Την ίδια στιγμή, η είδηση ότι μια 13χρονη μαθήτρια στη Χαλκίδα κατέληξε χθες, όπως μετέφεραν πληροφορίες, από γρίπη ήρθε να εντείνει την ανησυχία. Το κορίτσι, που φοιτούσε στο Ειδικό Σχολείο Χαλκίδας, φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Όπως αναφέρει στο iefimerida.gr ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, «μέχρι χθες δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της 13χρονης ως θάνατος από γρίπη. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να δηλωθεί στη συνέχεια. Εξαρτάται από το νοσοκομείο. Οι θεράποντες γιατροί γνωρίζουν για το περιστατικό και την αιτία θανάτου, δυστυχώς, του παιδιού».

Κορύφωση της γρίπης στα τέλη Ιανουαρίου

Αναφορικά με το κύμα της γρίπης Α που φαίνεται να «σαρώνει» τη χώρα, ο κ. Χατζηχριστοδούλου τονίζει: «Ο αριθμός κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η μείωση θα συνεχιστεί. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε στην πράξη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η γρίπη θα συνεχίσει να μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα».

Με την κορύφωση του κύματος της γρίπης, σύμφωνα με τους ειδικούς, να αναμένεται στo τέλος Ιανουαρίου, ο ΕΟΔΥ απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντιιικής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό.

Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, οι συστάσεις αντιγριπικού εμβολιασμού για την προσεχή περίοδο 2025-2026 περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις παρακάτω ομάδες πληθυσμού ή καταστάσεις αυξημένου κινδύνου:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών ως 5 ετών

Παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών και ενήλικες με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή

Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)

Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών

Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)

Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα

Χρόνια νεφροπάθεια

Χρόνιες παθήσεις ήπατος

Νευρολογικά-νευρομυϊκά νοσήματα

Σύνδρομο Down

Έγκυοι ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωίδες και θηλάζουσες

Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτη Μάζας Σώματος > 40 kg/m2) και παιδιά με ΔΜΣ > 95ηΕΘ.

Παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη (π.χ. για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα).

Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών, είτε φροντίζουν είτε διαβιούν με άτομα με υποκείμενο νόσημα, που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης.

Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων κ.λπ.), νεοσύλλεκτοι, ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, καταστήματα κράτησης.

Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μεταναστών.

Άστεγοι

Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς [συμπεριλαμβανομένων εκτροφέων μινκ (γουνοφόρα θηλαστικά)], εργαζόμενοι σε σφαγεία και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.

«Τελείωσαν τα εμβόλια», λένε οι φαρμακοποιοί

Από την πλευρά τους, οι φαρμακοποιοί αποκαλύπτουν ότι οι πολίτες σπεύδουν να εμβολιαστούν, ωστόσο δεν υπάρχουν πλέον εμβόλια.

«Τα εμβόλια αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει. Πέρυσι, στην αρχή της χρονιάς, τα φαρμακεία παρήγγειλαν εμβόλια. Τον περασμένο Οκτώβριο όμως την τελευταία στιγμή τα τετραδύναμα εμβόλια τέθηκαν έξω από τη μηχανογράφηση. Αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή από τη μία όλα τα φαρμακεία να είναι γεμάτα τετραδύναμα, που έχουν μείνει στοκ, και από την άλλη ο κόσμος να μη βρίσκει να εμβολιαστεί, γιατί τα τριδύναμα, τα μόνα που αποζημιώνονται, εξαντλήθηκαν. Από τη στιγμή που υπάρχει έξαρση γρίπης και αυξημένη ζήτηση, θα μπορούσαν οι αρμόδιοι να ανοίξουν τη συνταγογράφηση. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει», εξηγεί ο φαρμακοποιός Παναγιώτης Γεωργάλας.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί πάνω από 2,6 εκατ. αντιγριπικά εμβόλια, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 2 εκατ. χωρίς ιατρική συνταγή. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί 400.000 ανοσοενισχυμένα εμβόλια με συνταγή γιατρού για ενήλικες και ειδικές ευπαθείς ομάδες.

Σε υψηλά επίπεδα οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

Ο Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας και επικεφαλής της Επιτροπής για την έγκριση χορήγησης των αντιιικών φαρμάκων, επιβεβαιώνει ότι οι προσελεύσεις στα νοσοκομεία από λοιμώξεις είναι αυξημένες.

«Βλέπουμε ασθενείς κυρίως με γρίπη Α -Η3Ν2- και κάποιους απ’ αυτούς τους νοσηλεύουμε. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για ανεμβολίαστους ασθενείς. Ακόμα δεν έχουμε δει την κορύφωση των περιστατικών. Αυτό αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Το στέλεχος που επικρατεί πάντως φέτος είναι αρκετά μεταδοτικό», λέει.

Ο εμβολιασμός, σύμφωνα και με τον κ. Λουκίδη, παραμένει βασικό «όπλο» για να περιοριστεί η διασπορά και να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές, καθώς και τα αντιιικά φάρμακα, που βοηθούν, αρκεί να χορηγούνται με εντολή ιατρού.

Η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ , ο αριθμός των κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής από τις 5/1 έως και τις 11/1 παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, η θετικότητα στη γρίπη κατέγραψε περαιτέρω μικρή μείωση, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα. Αύξηση σημειώθηκε στις νέες εισαγωγές, από 722 την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου σε 871, ενώ καταγράφηκαν 15 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ έναντι 13 την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, και οκτώ νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη έναντι δύο.

