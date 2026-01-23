Ιοί γρίπης: Πόσο καιρό ζουν στο κρεβάτι μας- Kάθε πότε πρέπει να αλλάζουμε σεντόνια

Το μόνο πράγμα που θέλει όποιος παθαίνει γρίπη είναι να κουκουλωθεί στο κρεβάτι του, έως ότου πέσει ο πυρετός και τα άλλα συμπτώματα που αυτή προκαλεί.

Όταν όμως βήχει και φταρνίζεται, μοιραία γεμίζει με ιούς την μαξιλαροθήκη, τα σεντόνια, ίσως και το κομοδίνο του. Πόσο καιρό άραγε επιβιώνουν οι ιοί της γρίπης σε αυτές τις επιφάνειες;

Ως φαίνεται, πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζει ο περισσότερος κόσμος. «Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι ιοί της γρίπης τείνουν να επιβιώνουν περισσότερο στις σκληρές επιφάνειες απ’ ό,τι στα υφάσματα», απαντά η Dr. Kelly Reynolds, καθηγήτρια Δημοσίας Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα επιζούν περισσότερο στο πλαίσιο του κρεβατιού και στα κομοδίνα απ’ ότι στα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά; Οριστική επιστημονική εξήγηση δεν υπάρχει, αλλά πιθανώς παίζει ρόλο το γεγονός ότι τα υφάσματα είναι πιο πορώδη, προσθέτει.

Πόσο ζουν λοιπόν οι ιοί της γρίπης στα σεντόνια μας; Σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες, στα υφάσματα συνήθως επιβιώνουν για 8 έως 12 ώρες, κατά την Dr. Reynolds. Η επιβίωσή τους είναι πιο παρατεταμένη εάν ιδρώνετε κιόλας από τον πυρετό, διότι χρησιμοποιούν την υγρασία για να ζήσουν.

Αντιθέτως, στις μη πορώδεις επιφάνειες όπως το μέταλλο ή το γυαλί, μπορεί να επιζήσουν επί 24 έως 48 ώρες, προσθέτει ο Dr. David A. Cabezas, οικογενειακός ιατρός στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

«Το υλικό μιας επιφάνειας και οι περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία και η υγρασία, μπορεί να επηρεάσουν την επιβίωσή τους», προσθέτει.

Για πόσο καιρό είμαστε μεταδοτικοί

Η μετάδοση των ιών από τις επιφάνειες στους ανθρώπους είναι πολύ πιθανή, λένε οι ειδικοί. Οι ιοί της γρίπης είναι πιο μεταδοτικοί τις πρώτες ώρες από την διασπορά τους στις επιφάνειες. Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος έως ότου περάσουν πολλές ώρες ή ημέρες.

Ρόλο στον κίνδυνο μετάδοσης παίζει και το ιικό φορτίο που καταλήγει σε αυτές, αναφέρει το iatropedia.gr. «Οι πάσχοντες από γρίπη Α ή Β τυπικά είναι μεταδοτικοί από την ημέρα πριν από την εκδήλωση συμπτωμάτων έως και 5-7 ημέρες αργότερα. Ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες όμως είναι για περισσότερο καιρό μεταδοτικές», εξηγεί ο Dr. Cabezas.

Στις ομάδες αυτές συμπεριλαμβάνονται τα μικρά παιδιά, όσοι έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό και όσοι πάσχουν από σοβαρή γρίπη.

Πόσο συχνά να τα πλένουμε

Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι «τα κλινοσκεπάσματα, ιδίως οι μαξιλαροθήκες, αποτελούν σημαντική πηγή των ιών», τονίζει η Dr. Reynolds. Είναι επομένως απαραίτητο να τα αλλάζουν συχνά οι ασθενείς. Και βεβαίως να μην κοιμούνται άλλα άτομα στο κρεβάτι τους.

«Συνιστώ στους ασθενείς μου να αλλάζουν καθημερινά ή το αργότερο κάθε δύο ημέρες τα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες τους», αναφέρει η Dr. Emma Lin, πνευμονολόγος και ειδική σε θέματα ύπνου από το Σέρινταν του Ουαϊόμινγκ.

Το πλύσιμο πρέπει να γίνεται με ζεστό νερό, ιδανικά από 60 βαθμούς Κελσίου και πάνω. Και αυτό διότι, όπως όλοι οι ιοί, έτσι και οι ιοί της γρίπης δεν επιβιώνουν στις υψηλές θερμοκρασίες. Μετά το πλύσιμο, τα κλινοσκεπάσματα και οι μαξιλαροθήκες πρέπει να στεγνώσουν καλά, πριν ξαναχρησιμοποιηθούν.

Αν η γρίπη σας προκαλεί υψηλό πυρετό και ιδρώνετε πολύ, είναι πιθανό να χρειασθεί να πλύνετε και το πάπλωμά σας. Εκτός κι αν χρησιμοποιείτε παπλωματοθήκη, την οποία αλλάζετε συχνά, προσθέτει η Dr. Lin.

Μην αμελήσετε τέλος να απολυμάνετε και τις σκληρές επιφάνειες γύρω από το κρεβάτι σας. Το πλαίσιο και το κομοδίνο θα χρειασθούν καθάρισμα. Το ίδιο και ο καναπές σας, εάν συνηθίζετε να ξαπλώνετε σε αυτόν.