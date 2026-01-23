Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 14χρονος που γρονθοκόπησε την 16χρονη αδελφή του

Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι γρονθοκόπησε την 16χρονη αδελφή του.

Φαίνεται πως προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους για ασήμαντη αφορμή.

Μετά το συμβάν, το οποίο έγινε χθες το απόγευμα, η 16χρονη απευθύνθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ο 14χρονος, οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας.