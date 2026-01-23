Back to Top
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 14χρονος που γρονθοκόπησε την 16χρονη αδελφή του

Φαίνεται πως προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους για ασήμαντη αφορμή.

Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι γρονθοκόπησε την 16χρονη αδελφή του.

Μετά το συμβάν, το οποίο έγινε χθες το απόγευμα, η 16χρονη απευθύνθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ο 14χρονος, οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας.

