Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία για τουλάχιστον 18 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος

Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία για τουλάχι...

Από το Foreign Office

Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για τουλάχιστον 18 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, λέγοντας ότι υπάρχει «αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης» εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης και της άσκησης βίας εντός του Ιράν.

Το υπουργείο συμβουλεύει έτσι τους βρετανούς πολίτες να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν ταξιδεύουν, μεταξύ άλλων, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ομάν, την Ιορδανία, το Κατάρ και άλλες χώρες.

Το Φόρεϊν Όφις τονίζει στην ανακοίνωση του πως η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή «μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια» καθώς επίσης να έχει και «άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις».

Ειδήσεις Τώρα

Καρυστιανού: Δεν το περίμενα ότι θα φτάσω εδώ, δεν ξεκίνησα να γίνω πολιτικός

Εξαφάνιση Λόρας: Οι γονείς της λένε ότι δεν είναι η κοπέλα που είδε στη Βάρη ιδιοκτήτης καφέ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Κλείδωσε τετραήμερο Ουκρανικό ψύχος- Πέφτει μέχρι 10 βαθμούς η θερμοκρασία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κύπρος Μεγάλη Βρετανία

Ειδήσεις