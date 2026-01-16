Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία για τουλάχιστον 18 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος

Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για τουλάχιστον 18 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, λέγοντας ότι υπάρχει «αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης» εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης και της άσκησης βίας εντός του Ιράν.

Το υπουργείο συμβουλεύει έτσι τους βρετανούς πολίτες να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν ταξιδεύουν, μεταξύ άλλων, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ομάν, την Ιορδανία, το Κατάρ και άλλες χώρες.

Το Φόρεϊν Όφις τονίζει στην ανακοίνωση του πως η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή «μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια» καθώς επίσης να έχει και «άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις».