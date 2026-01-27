Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και δύο στελέχη

Συνελήφθη λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Τρίτης (27.01.2026) ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα μετά την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες.

Μαζί του συνελήφθησαν και δύο στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου μπισκότων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Νωρίτερα την Τρίτη άρχισαν οι πρώτες καταθέσεις για το εργατικό δυστύχημα, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η τραγωδία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου και ισχυρή έκρηξη στον χώρο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι του εργοστασίου.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλης έκτασης φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη, ενώ οι αρχές προχωρούν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.

Οι τέσσερις νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη ενώ η 5η νεκρή εντοπίστηκε στον πάνω όροφο.