«Βιολάντα»: Κατέθεσε ο επικεφαλής ασφαλείας του εργοστασίου, ακολουθούν οι ιδιοκτήτες

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών ώστε να διαπιστωθεί τι συνέβη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» και πώς προκλήθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά που έγιναν αιτία να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα κατέθεσε ο επικεφαλής ασφαλείας του εργοστασίου, όπως επίσης και κάποιοι από τους εργαζόμενους που εκείνη την ώρα είχαν βάρδια, ανάμεσά τους και τραυματίες.

Επίσης, αναμένονται οι καταθέσεις των ιδιοκτητών της επιχείρησης, ενώ σε δεύτερο χρόνο, από το γραφείο του ανακριτή θα περάσουν και οι 18 που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα εργάζονταν το μοιραίο βράδυ, αλλά γλύτωσαν λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας που είχε κάποιες ώρες νωρίτερα.

Τι ακολουθεί

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παράλληλα με την προανάκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τρέχει και η έρευνα των πραγματογνωμόνων, ενώ θα ακολουθήσουν πορίσματα της Επιθεώρησης Εργασίας, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Τα δείγματα από τα πτώματα των τεσσάρων πρώτων γυναικών μαζί με το δείγμα βιολογικού υλικού των παιδιών και αδελφών τους, έχουν σταλεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ στην Αθήνα, ενώ μέχρι το βράδυ θα σταλεί και το δείγμα της 5ης γυναίκας, μαζί με αυτό συγγενών της που έχουν ήδη δώσει βιολογικό υλικό, για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Θα χρειαστεί περίπου ένα 48ωρο για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, οπότε πριν την Παρασκευή δεν πρόκειται να επιστραφούν οι νεκροί στα Τρίκαλα για να παραληφθούν από τις οικογένειες οι σοροί τους και να τελέσουν τις κηδείες.

Τριήμερο εθνικό πένθος στα Τρίκαλα για τις πέντε γυναίκες

Τριήμερο δημοτικό πένθος κήρυξε ο δήμος Τρικκαίων μετά τον θάνατο των πέντε γυναικών εργαζομένων από την έκρηξη τα ξημερώματα της Δευτέρας, που, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νίκος Σακκάς, «έχει συγκλονίσει το σύνολο των συμπολιτών μας και έχει προκαλέσει έντονα αισθήματα θλίψης και συλλογικού πένθους, υπενθυμίζοντας με τον πλέον οδυνηρό τρόπο τη θεμελιώδη αξία της ανθρώπινης ζωής».

Παράλληλα, ο δήμαρχος τόνισε ότι επανήλθε «με τον πλέον επώδυνο τρόπο στο προσκήνιο η σημασία της πρόληψης και της αυστηρής τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Μετά τον εντοπισμό και της πέμπτης εργαζόμενης, που αγνοούνταν, οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διευκολύνουν την έρευνα των πραγματογνωμόνων και των στελεχών της Διεύθυνης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.