Βιολάντα: Μισθός μέχρι τη σύνταξη και επίδομα στα παιδιά για τις οικογένειες των θυμάτων

Σταθερό μισθό έως το έτος που θα έβγαιναν τα θύματα στη σύνταξη, μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των μητέρων μέχρι την ενηλικίωσή τους και άμεση καταβολή 6 μηνιαίων μισθών για τα τρέχοντα έξοδα, ανακοίνωσε η εταιρεία Βιολάντα για τις οικογένειες των θυμάτων που ξεψύχησαν στην καταστροφική έκρηξη που προκάλεσε την πύρινη κόλαση στη βιομηχανία των Τρικάλων.

Η διοίκηση της Βιολάντα ανακοίνωσε πακέτο μέτρων οικονομικής στήριξης για τις 5 οικογένειες που θρηνούν για τους ανθρώπους τους. Οι 5 γυναίκες, η Έλενα, η Σταυρούλα, η Βάσω, η Αναστασία και η Αγάπη σκοτώθηκαν κατά τη νυχτερινή βάρδια στη βιομηχανία όπου έγινε η έκρηξη.

Η ανακοίνωση της «Βιολάντα»

Με σκοπό να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους συγγενείς τους, η διοίκηση της Βιολάντα, σε νέα ανακοίνωσή της για την τραγωδία, αποκάλυψε τα 3 μέτρα στήριξης για τις οικογένειες τονίζοντας πως η εταιρεία θέτει σε λειτουργία και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τα παιδιά και τους ενήλικες των οικογενειών.

Διευκρίνισε δε πως η διοίκηση τηρεί αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφάλειας τόσο των εργαζομένων όσο και των εγκαταστάσεων.

Σχετικά με τα extra μέτρα στήριξης των οικογενειών, πέρα από τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για τον χαμό των ανθρώπων τους, ανακοινώθηκε πως οικογένειες των θυμάτων θα παίρνουν κάθε μήνα και μέχρι το έτος όπου οι εργαζόμενες θα έβγαιναν στη σύνταξη, τον μισθό τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά τους αλλά και η άμεση καταβολή 6 μισθών με σκοπό να καλυφθούν τα τρέχοντα έξοδα.

Αναλυτικά:

«Η Βιολάντα πενθεί. Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος».