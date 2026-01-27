Συναγερμός στο Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου: Χειροβομβίδες και βλήματα όλμου ανάμεσα στα εκθέματα

Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό ήρθε στο φως το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 205 ετών από τη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας.

Κατά τη διάρκεια προληπτικού ελέγχου στους χώρους του μουσείου, πυροτεχνουργός της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισε ανάμεσα στα εκθέματα πολεμικό υλικό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκαν δύο χειροβομβίδες καθώς και δύο βλήματα όλμου ιταλικής κατασκευής, τα οποία, αν και παλαιά και με εμφανή σημάδια οξείδωσης, κρίθηκαν δυνητικά επικίνδυνα.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας και ενημερώθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ) Πατρών, προκειμένου να αναλάβει τη διαχείριση και απομάκρυνση των ευρημάτων. Στο σημείο μετέβη ειδική κινητή μονάδα ΤΕΝΞ από την Αττική, η οποία ανέλαβε τον έλεγχο και την αξιολόγηση του υλικού, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια του χώρου.