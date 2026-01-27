Θρήνος στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας για το τροχαίο - “Είναι πιτσιρίκια”

Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, τόπο καταγωγής τριών από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν προς τη Γαλλία – για την αναμέτρηση με τη Λιόν της Πέμπτης στο Europa League- και έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Στο τροχαίο έχασαν τη ζωή του συνολικά επτά Έλληνες και τρεις ακόμα έχουν τραυματιστεί. Το μαύρο βαν στο οποίο επέβαιναν, κινούμενο στην περιοχή της Τιμοσοάρα, βγήκε -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

“Πέστε μου αν ζει ο γιος μου”

Για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων μίλησε ο Στέφανος Δελιόπουλος, πρώην αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας και ενεργό μέλος του τοπικού συνδέσμου του ΠΑΟΚ επί χρόνια, ο οποίος γνωρίζει προσωπικά τους επιβαίνοντες και τις οικογένειές τους.

“Στον σύνδεσμο εκεί, πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο. Αυτό που άκουσα τώρα είναι ότι θα μεταβεί ο Πρόξενος, θα πάει να συντονίσει εκεί τα παιδιά. Ήτανε κι ένας μπαμπάς από ένα παιδί εκεί, έκλαιγε κι έλεγε ‘πέστε μου αν ζει ο γιος μου’».

Όπως εξηγεί, ένας από τους επιβαίνοντες στο μοιραίο βαν επικοινώνησε με την Αλεξάνδρεια. “Εμείς τώρα ό,τι μάθαμε είναι επειδή πήρε ένα παιδί από αυτούς που τράκαρε, ο οποίος είναι καλά. Και αυτός μπόρεσε και είπε ‘είμαι καλά, τρακάραμε’ και αυτά, αλλά επειδή τους πήγανε τον καθένα σε διαφορετικά νοσοκομεία, αυτά, δεν ξέρει κι αυτός τώρα, στα χαμένα ήταν το παιδί. Δεν μπορούν να μιλήσουνε”.

“Όλοι πιτσιρίκια ήταν”

Σύμφωνα με τον Στέφανο Δελιόπουλο, “ο δρόμος μπροστά από το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ έχει κλείσει, έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος… Προχθές μαζί ήμασταν όλοι αυτοί. Πρωτοχρονιάτικη πίτα, την κόψαμε στο σύνδεσμο όλοι μαζί. Ήρθανε, πήραν τα εισιτήρια χθες και ταξίδεψαν σήμερα. Να περάσουν από Ρουμανία τώρα… Γιατί πήγαν από κει; Δεν ξέρω, να γλιτώσουν κάποια σύνορα ίσως, με βίζες και αυτά από Κροατίες και αυτά. Θα πήγαιναν μέσω από Βελιγράδι, Ρουμανία και θα ‘φευγαν Ουγγαρία”.

Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες των θυμάτων λέει “όλοι πιτσιρίκια ήταν, 21, 22, 24 ετών, τέτοιες ηλικίες είχανε”.