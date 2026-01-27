Βιολάντα: Εντοπίστηκε τρύπα στο δίκτυο προπανίου- Τρεις συλλήψεις

Μετά τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», συνελήφθησαν ο υπεύθυνος βάρδιας και ο τεχνικός ασφαλείας για τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης "Βιολάντα" στα Τρίκαλα όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε εργαζόμενες.

Και οι τρεις κρατούνται και θα οδηγηθούν την Τετάρτη στον εισαγγελέα. Κατηγορούνται για αδικήματα που αφορούν σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη,

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το kathimerini.gr, από την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) σε συνεργασία με τους διορισμένους πραγματογνώμονες εντοπίστηκε σε υπόγειο της πτέρυγας παραγωγής όπου σημειώθηκε η έκρηξη, διάτρηση στις σωληνώσεις. Πρόκειται για τις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις εξωτερικές δεξαμενές στους φούρνους του εργοστασίου.

Διαρροή προπανίου η πιθανότερη αιτία

Aπό τις έρευνες έχουν προκύψει δύο νέα στοιχεία αναφορικά με τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο μπισκότων.

Το πρώτο είναι ότι οι δύο πραγματογνώμονες που διόρισε η ΔΑΕΕ προκειμένου να συνδράμουν τις έρευνες καταθέτουν επισήμως ότι «η έκρηξη με τα χαρακτηριστικά αυτής που κατέστρεψε το εργοστάσιο της “Βιολάντα” μπορεί να προκλήθηκε μόνο από διαρροή προπανίου».

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε είναι από καταθέσεις μαρτύρων, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται και οι εργάτες του εργοστασίου που δεν τραυματίστηκαν. Ο ένας από αυτούς φέρεται, να κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στην πτέρυγα παραγωγής όπου έγινε η έκρηξη.

Σημειώνεται ότι η βίαιη ανάφλεξη-έκρηξη έγινε στους φούρνους του εργοστασίου, οι οποίοι λειτουργούν με προπάνιο.