Φίλαθλος του ΠΑΟΚ πέθανε από ανακοπή στο άκουσμα της είδησης του πολύνεκρου τροχαίου

Δεν έχουν σταματημό τα όσα τραγικά συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Σαν να μην έφτανε η αδιανόητη είδηση του θανάτου των επτά οπαδών του Δικέφαλου του Βορρά, που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία ενώ πήγαιναν να δουν την αγαπημένη τους ομάδας στη Λιόν για το Europa League, λίγες ώρες αργότερα έφυγε από τη ζωή και άλλος φίλος των “ασπρόμαυρων”.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το SPORT 24, ένας 54χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ από τη Λάρισα πέθανε από ανακοπή όταν έμαθε πως ανάμεσα στους επτά νεκρούς ήταν και στενός του φίλος.