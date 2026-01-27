Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη: Συγκέντρωση στην Πάτρα στις 28 Φλεβάρη

Το Σάββατο 28 Φλεβάρη, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί τα σωματεία, τους εργαζόμενους και τον λαό της πόλης σε συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου, με αφορμή τη μαύρη επέτειο, του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

"Τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη και μετά το εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες, επιβεβαιώνεται καθημερινά ότι υπάρχει ένας ακήρυχτος πόλεμος από το κράτος και την εργοδοσία. Ο πόλεμος αυτός στρέφεται απέναντι στις ζωές μας και μετατρέπει ακόμα και τον αγώνα για το μεροκάματο σε διαρκή αναμέτρηση με τον θάνατο, και τους χώρους δουλειάς σε κοιλάδες των Τεμπών.

Από το εργοστάσιο στα Τρίκαλα μέχρι τα καθημερινά ατυχήματα στους χώρους δουλειάς, από το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη μέχρι τα σιδηροδρομικά εγκλήματα-δυστυχήματα στον σιδηρόδρομο της Ισπανίας γίνεται φανερό ότι η πολιτική του κόστους-οφέλους και η υπηρέτηση από Κυβερνήσεις και ΕΕ των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων είναι εχθρική προς το λαό και τους εργαζόμενους.

Είτε σε ειρηνικές συνθήκες, είτε σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας οι εργαζόμενοι είτε καλούνται να δουλεύουν 13ωρα για να μπορέσουν να καλύπτουν τις ανάγκες τους είτε καλούνται να αποκτήσουν «κουλτούρα πολέμου» για να υπερασπιστούν μαχητικά οι λαοί τα συμφέροντα της αστικής τάξης, στο παγκόσμιο θέατρο των ανταγωνισμών. Πρέπει να συνηθίσουμε - λένε - στην εικόνα φέρετρων που θα γυρνούν σημαιοστολισμένα από τα ιμπεριαλιστικά μέτωπα!

Ή τα κέρδη τους – ή οι ζωές μας!

Στο δίλημμα αυτό εμείς απαντάμε οι ζωές μας, ενώ οι πρόθυμοι παλιοί και νέοι σωτήρες μαζί με τα δεκανίκια τους στο εργατικό κίνημα, την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ απαντούν τα κέρδη. Αυτοί, μας καλούν να δεχτούμε ως κανονικότητα το ρίσκο των ζωών μας για τα κέρδη, και από την άλλη σπέρνουν ψευδαισθήσεις στους εργαζόμενους ότι μπορεί σε αυτό το σύστημα να υπάρχει δίκαιο. Όλοι αυτοί για το έγκλημα των Τεμπών αποθέωναν την ευρωενωσιακή κανονικότητα και νομιμότητα, πλαίσιο στο οποίο η ασφάλειά μας θεωρείται κόστος και αποδείχθηκε και με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανταμούθ της Ισπανίας. Είναι ξεκάθαρο ότι Τέμπη δεν έχει μόνο η Ελλάδα και ανατρέπεται από την ίδια τη ζωή το ιδεολόγημα ότι «αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται», αφού όλα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουν τον ίδιο παρονομαστή, το καπιταλιστικό κέρδος.

Σε αυτό το σάπιο σύστημα, όπου αναμετρούνται τα κέρδη τους με τις ζωές μας, η υπεράσπιση των ζωών μας απαιτεί σύγκρουση με τα κέρδη και την πολιτική τους. Ο υπερήφανος πολυήμερος αγώνας των αγροτών, με την ενότητα και την αποφασιστικότητα του απέδειξε ότι ο λαός βάζοντας στο στόχαστρο τον πραγματικό εχθρό, μπορεί μέσα από τον οργανωμένο αγώνα του να στριμώξει κράτος και κυβέρνηση για να ζήσει. Μόνο έτσι μπορούμε να βάλει μπροστά την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.

Μπροστά στην τραγική επέτειο από το έγκλημα στα Τέμπη το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους και τον λαό της πόλης μας, σε συγκέντρωση το Σάββατο στις 28 Φλεβάρη στην πλατεία Γεωργίου" αναφέρει σε ανακοίνωσή του.