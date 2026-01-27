Κρήτη: Οι γονείς στη φυλακή και 8 αδελφάκια ζουν μόνα τους στο «Βενιζέλειο»

Ένα δράμα χωρίς τέλος βιώνουν οκτώ ανήλικα αδέλφια από το Ηράκλειο Κρήτης, σχεδόν δύο μήνες μετά τη σύλληψη και καταδίκη των γονιών τους για κακοποίηση εναντίον τους.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η κατάσταση των παιδιών παραμένει ευάλωτη, καθώς βρίσκονται υπό τη φροντίδα του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, χωρίς κανένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον.

Αρχικά, η φροντίδα των παιδιών είχε ανατεθεί στη γιαγιά τους, από την πλευρά του πατέρα τους, η οποία, ωστόσο, δήλωσε σύντομα ότι δεν μπορούσε να τα αναθρέψει.

Στη συνέχεια η φροντίδα των παιδιών ανατέθηκε στον 60χρονο παππού τους, από την πλευρά της μητέρας τους, ο οποίος, ωστόσο, είναι πλέον κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελία της 13χρονης κόρης της οικογένειας.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η ανήλικη φέρεται να κατήγγειλε τον 60χρονο για χειροδικία (χαστούκι), με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον συλλάβουν.

Μετά και από αυτήν την εξέλιξη, τα οκτώ παιδιά της οικογένειας, ηλικίας από 2,5 έως 15 ετών, φιλοξενούνται πλέον στο Βενιζέλειο, χωρίς να υπάρχουν συγγενείς που να μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα τους.

Ένοχοι για ενδοοικογενειακή βία οι γονείς των παιδιών

Η υπόθεση είχε έρθει αρχικά στο «φως» τον Δεκέμβριο του 2025 μετά από καταγγελία γειτόνισσας της οικογένειας, που οδήγησε στη σύλληψη των γονιών.

Ο 44χρονος πατέρας και η 32χρονη μητέρα των παιδιών κατηγορήθηκαν για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των παιδιών, με το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου να τους κρίνει ένοχους, και να τους επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 χρόνια και έξι μήνες στον πατέρα, και 7 χρόνια και τρεις μήνες στη μητέρα.