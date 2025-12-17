Έρχεται στην Πάτρα η παράσταση «CHECK IN για 2» με τους Κωνσταντίνο Καζάκο & Ιωάννα Πηλιχού

H θεατρική παράσταση «CHECK IN για 2» του Μάκη Τσούφη με τους Κωνσταντίνο Καζάκο & Ιωάννα Πηλιχού, έρχεται με το νέο χρόνο στην Πάτρα, στο Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου.

Η παράσταση θα παιχθεί το Σάββατο 17/1/2026 στις 19.00 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 20.00.

“Μια κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν "ποτέ ξανά"... αλλά ξαναέκαναν κράτηση“.

Μια συναρπαστική κωμωδία εγκλεισμού για δύο... και κάτι παραπάνω.

Εκείνος, οργανωτικός μέχρι ψυχαναγκασμού, με λίστες για τα πάντα, αγάπη για την τάξη και έλεγχο σε κάθε λεπτομέρεια. Εκείνη, χαοτική, αυθόρμητη, «ό,τι κάτσει», που ζει στη στιγμή και θεωρεί το πρόγραμμα... προσβολή στην ελευθερία της.

Δύο κόσμοι που δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ στην πραγματικότητα, βρίσκονται ξαφνικά κλεισμένοι μαζί σε ένα διαμέρισμα.

Από τις συγκρούσεις για το ποιος θα πάρει τον καναπέ και τις διαφωνίες για το φαγητό, οι παρεξηγήσεις για τον καφέ, τα μισόλογα που γίνονται εκρήξεις, τις κωμικές προσπάθειες να χωρίσουν το σπίτι στα δύο ... και μια αναπάντεχη φιλία που γεννιέται μέσα στο χάος. Η παράσταση «Check in για 2» φέρνει στη σκηνή όλες τις μικρές τραγωδίες της συγκατοίκησης που γίνονται ξέφρενη κωμωδία:

Μια κωμωδία εγκλεισμού που μιλάει για το χάος της διαφορετικότητας, την τρέλα της συγκατοίκησης και την ανακάλυψη ότι, καμιά φορά, το χειρότερο ταίρι μπορεί να αποδειχθεί και το καλύτερο.

Συντελεστές

Κείμενο: Μάκης Τσούφης

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Καζάκος

Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνος Καζάκος & Ιωάννα Πηλιχού

Στο τσέλο: Σταύρος Παργινός

Σκηνογραφία – Κοστούμια: M-Paul

Μουσική: Γιάννης Μακρίδης

Κωμωδία, διάρκεια 80 λεπτά.

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 18 ευρώ

Mειωμένο: 15 ευρώ (Φοιτητές, Άνεργοι, ΑΜΕΑ).

Προπώληση εισιτηρίων : Ταμείο Θέατρου & Ticketmaster.gr

Kρατήσεις στο 2311219978 / 6936915422.