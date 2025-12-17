Προβολή του φιλμ "SIRAT" του Όλιβερ Λάσε, σε 1η πανελλήνια προβολή στις 19/12

Σε συνεργασία με την εταιρεία διανομής Feelgood Entertainment, η πολυσυζητημένη ταινία-σοκ των φετινών Καννών θα προβληθεί σε πανελλήνια πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και μάλιστα σε κινηματογραφική αίθουσα εξοπλισμένη με τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να υπηρετήσουν τον οπτικοακουστικό παροξυσμό που θα ζήσετε: στην ATMOS 1 του ολοκαίνουργιου Αθήναιον, με προβολή 4Κ Laser και τρισδιάστατο ήχο Dolby Atmos.

Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, μια από τις πιο αξέχαστες κινηματογραφικές εμπειρίες ολόκληρης της χρονιάς ήταν για τις Νύχτες Πρεμιέρας το «SIRAT». Επειδή η ημερομηνία εξόδου της ταινίας στις ελληνικές αίθουσες έχει οριστεί για τις 15 Ιανουαρίου του νέου έτους, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας θέλησε οπωσδήποτε να μοιραστεί νωρίτερα με το κοινό του μια από τις αγαπημένες του ταινίες για φέτος. Και να δώσει την ευκαιρία στους θεατές να την βιώσουν με τον σωστό τρόπο: σε αίθουσα εξοπλισμένη με τις πιο προηγμένες εγκαταστάσεις ήχου και εικόνας.

Γιατί όμως μιλάμε με τόσο γλαφυρό και εμφατικό τρόπο όταν αναφερόμαστε στο «SIRAT»; Για να πάρετε μια ιδέα του τι σας περιμένει, όσοι ετοιμάζεστε να εισχωρήσετε στο εκρηκτικό σύμπαν της ταινίας του Όλιβερ Λάσε, φανταστείτε τον ως εξής: είναι σαν το «Μαντ Μαξ 2» του Τζορτζ Μίλερ, το «Μεροκάματο του Τρόμου» του Ανρί Ζορζ Κλουζό και το «Ζαμπρίσκι Πόιντ» του Μικελάντζελο Αντονιόνι να δίνουν ραντεβού στη μέση της καυτής μαροκινής ερήμου, στην καρδιά ενός ηδονιστικού rave party, λίγο πριν το τέλος του κόσμου μας όπως τον γνωρίζαμε.

Σε αυτό τον εκπληκτικό συνδυασμό δυστοπικής περιπέτειας και αγωνιώδους road movie ένας πατέρας θα αναζητήσει μέχρις εσχάτων τα ίχνη της χαμένης του κόρης, ένα κοινόβιο περιπλανώμενων ravers θα παλέψει για την επιβίωσή του και η έρημος θα μετατραπεί σε ένα αποκαλυπτικό και μεταφυσικό τοπίο όπου ανάμεσα σε αμέτρητους κινδύνους, ψυχοτροπικές ουσίες και εκκωφαντικά ντεσιμπέλ οι ήρωες θα ξεπεράσουν κάθε όριο σε έναν απεγνωσμένο αγώνα ζωής και θανάτου.

Τιμημένο με το Βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών, υποψήφιο για 2 Χρυσές Σφαίρες-Golden Globes και 4 Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, επίσημη υποβολή της Ισπανίας για το επερχόμενο Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, το «SIRAT» φιγουράρει σε περίοπτη θέση στις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς του Sight and Sound, του New Yorker, του Hollywood Reporter, του Indiewire, του Entertainment Weekly και των Los Angeles Times.

Η αποκλειστική προβολή του φιλμ «SIRAT» θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 το βράδυ, στον κινηματογράφο ΑΘΗΝΑΙΟΝ EXPERIENCE (αίθουσα ATMOS 1). Εισιτήρια μπορείτε να εξασφαλίσετε ηλεκτρονικά μέσω athinaioncinemas.gr.

SIRAT

Σκηνοθεσία: Oliver Laxe.

Πρωταγωνιστούν οι: Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Stefania Gadda, Tonin Janvier, Joshua Liam Herderson.

*Η ταινία όταν κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Ιανουάριο στις Ελληνικές αίθουσες, αναμένεται για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ