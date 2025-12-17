Πάτρα: Τελευταίες παραστάσεις του έργου «Το όνομά μου είναι Αντιγόνη» στις Γραμμές Τέχνης

Η Cdriva ProdActions, σε συνεργασία με την ομάδα Art-Θέασης, παρουσιάζει το έργο της Ελένης Καραλή Σαρακίνη με τίτλο «Το όνομά μου είναι Αντιγόνη» σε σκηνοθεσία της ιδίας, στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα (Μαιζώνος 271- έναντι Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγίου Ανδρέα).

Το έργο που γέμισε την αίθουσα του θεάτρου το πρώτο τετραήμερο των παραστάσεων και προκάλεσε ήδη μεγάλη εντύπωση στο κοινό της Πάτρας, συνεχίζεται για δύο (2) μόνο παραστάσεις το Σάββατο 20/12 στις 9:15 μμ και την Κυριακή 21/12/2025 στις 8:30 μμ.

Από την μια πλευρά το σενάριο που τολμά να προσεγγίσει με σεμνότητα και ευαισθησία τρεις πραγματικές ιστορίες που οι περισσότεροι έχουμε ακούσει (αν όχι βιώσει) και από την άλλη η ιδιαίτερη σκηνοθεσία και απόδοση από τις ηθοποιούς, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που καθηλώνει. Οι χορογραφίες που πλαισιώνουν το έργο ως ένα γλυκό άγγιγμα της γυναικείας παρουσίας, τοποθετούν τη Γυναίκα στη θέση που της αξίζει.

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Ελένη Καραλή Σαρακίνη

Βοηθός σκηνοθέτη: Βούλα Νικολετοπούλου

Παίζουν οι: Ειρήνη Δοργιάκη, Σπυριδούλα Σκορδίλη, Βαρβάρα Λειβαδιώτη, Σίσσυ Βερροίου, Σάντυ Πατσαούρα.

Χορογραφίες: Σάντυ Πατσαούρα

Επιμέλεια μουσικής: Σάντυ Πατσαούρα, Άλκης Σαρακίνης

Επιμέλεια κοστουμιών- Σκηνογραφία: Ελένη Καραλή Σαρακίνη

Αφίσα- video: Κωνσταντίνος Σαρακίνης

Επιμέλεια προγραμμάτων: Γιάννης Ράνιο

Επικοινωνία- ΜΜΕ: Χρύσα Δρίβα (Cdriva ProdActions)- Ελένη Καραλή Σαρακίνη

Παραγωγή: Cdriva ProdActions

Εισιτήρια: Κανονικό 12€, Μειωμένο 10€ (Φοιτητικό-μαθητικό, ΑΜΕΑ, Ανέργων, πολυτέκνων, ομαδικό άνω των 8 ατόμων).

Αγορά: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-onoma-mou-einai-antigoni και στο ταμείο του θεάτρου δύο ώρες πριν τις παραστάσεις.

Κρατήσεις: 6972661333 (πρωινές ώρες, 9:00-13:00) και 6945184025 (απογευματινές ώρες 17:00-20:00).

Περιγραφή:

Το κείμενο αναφέρεται στην ζωή τριών γυναικών (παιδιών) οι οποίες αναγκαστικά ακολούθησαν την μοίρα που τους επέβαλλαν χωρίς να έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τις επιθυμίες τους. Τρία κορίτσια που μεγάλωσαν απότομα, τρείς φωνές - κραυγές που φιμώθηκαν και υπέκυψαν στα πρέπει της εποχής, αφήνοντας να τους κλέψουν την παιδική τους ηλικία. Περήφανα κεφάλια που κρύφτηκαν μέσα στους ώμους τους χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. Τρεις γυναίκες τις οποίες της ενώνει η θλίψη, ο πόνος, οι κακουχίες και η θέληση για ζωή, για την δική τους ζωή έτσι όπως αυτές την έχουν σκεφτεί και ονειρευτεί. Γυναίκες οι οποίες τελικά βρίσκουν την δύναμη να σηκώσουν το ανάστημα τους και να φωνάξουν δυνατά το όνομα τους ΑΝΤΙΓΟΝΗ.

Τρείς πραγματικές ιστορίες γυναικών οι οποίες έζησαν την απόρριψή η κάθε μία από διαφορετική οπτική γωνία. Θίγει την σκληρή πραγματικότητα της ζωής μιας γυναίκας που είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία μας από τα παλαιότερα χρόνια δυστυχώς μέχρι και την σύγχρονη εποχή. Με τον τρόπο της εκφράζει και τονίζει το ΔΙΚΑΙΩΜΑ της επιλογής της κάθε γυναίκας στην ΖΩΗ, στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και στα ΟΝΕΙΡΑ.