Πάτρα: Συναυλία και παρουσίαση βιβλίου με τραγούδια του μουσικού Μάκη Παναγιωτόπουλου

Ο Μάκης Παναγιωτόπουλος αποτέλεσε μια εμβληματική μουσική φυσιογνωμία της Πάτρα, τραγουδώντας για μια δεκαετία σε μπουάτ, στο Di Oggi της Γεροκωστοπούλου και αλλού, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 οπότε μετακόμισε στην Ολλανδία.

Τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει συνεχίζοντας την πορεία του ως τραγουδοποιός. Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 9:00 μ.μ. στο καφέ Cinema (στην Γεροκωστοπούλου 54), παρουσιάζει το πρώτο του βιβλίο, τη συλλογή στίχων με τίτλο «Η ζωή μικρό καράβι» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Το Δόντι του Ανδρέα Τσιλίρα.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο συγγραφέας Κώστας Λογαράς. Στίχους από το βιβλίο θα διαβάσουν οι Άρης Λώλος και Σπύρος Παπαδημητρόπουλος. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συναυλία με τραγούδια του Μάκη Παναγιωτόπουλου με τον ίδιο (κιθάρα, φυσαρμόνικα, τραγούδι) και τη Marianne Bredee (βιολί – τραγούδι).

Ο Μάκης Παναγιωτόπουλος έχει γεννηθεί το 1954 στην Πάτρα. Ξεκίνησε ως ασυρματιστής του Εμπορικού Ναυτικού, τελικά όμως ο χώρος της μουσικής ήταν αυτός που τον κέρδισε. Υπήρξε μουσικός του δρόμου σε χώρες της Ευρώπης, συλλέγοντας ήχους και εικόνες για τα τραγούδια του. Ιδιαίτερη όμως θέση στη διαδρομή του έχει η Πάτρα όπου για περισσότερα από δέκα χρόνια άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη μουσική ζωή της πόλης ως τραγουδιστής και stand up comedian. Κομβικό σημείο στη ζωή του αποτέλεσε η μετακόμισή του στην Ολλανδία το 2001, διακόπτοντας το μουσικό του ταξίδι για 20 χρόνια.

Το 2021 ο Μάκης Παναγιωτόπουλος επιστρέφει στην πόλη του και πιάνει την άκρη του νήματος από εκεί που το άφησε.