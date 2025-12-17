Πάτρα: Εγκαίνια εικαστικής έκθεσης «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου»

Εγκαινιάζεται την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, η εορταστική ομαδική εικαστική έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Εφαρμογών και Φωτογραφίας με τίτλο «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου».

Στην έκθεση συμμετέχουν οι εικαστικοί:

Διονάς Βαγγέλης, Ζαβιτσάνου Σπυριδούλα, Ηλιοπούλου Ειρήνη, Καρατζά Άννα, Καρατζά Άντζυ, Καραχάλιου Γεωργία, Kλιμένγκος- Αποστολόπουλος Νίκος, Κοροβέσης Δημήτρης, Κυριτσόπουλος Αλέξης, Μεμελετζόγλου Ελένη, Μπακάλου Παρασκευή, Νικολάου Νίκος, Νικολοπούλου Όλγα, Παπαδόπουλος Γιάννης, Παρίσης Γεράσιμος, Σιαμπακούλης Γιώργος, Σταθόπουλος Παναγιώτης, Τρύφωνος Μαρία, Φιλιππούση Βιργινία.