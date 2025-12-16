Πάτρα: Οι συγγραφείς της πόλης συναντούνται στο Πολύεδρο

Το βράδυ της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025 στις 8, μ’ ένα ποτήρι ζεστό κρασί, καλωσορίζουμε στο Πολύεδρο στην Κανακάρη 147, στην Πάτρα, πρωτοεμφανιζόμενους πατρινούς συγγραφείς, αλλά και άλλους συγγραφείς που ζουν στην Πάτρα και έχουν εκδώσει βιβλία τους το 2025, αναφέρει η σχετική πρόσκληση.

Οι συγγραφείς είναι οι:

Αλιβιζάτου Πηνελόπη, Αντωνόπουλος Νίκος, Γεωργακοπούλου Δέσποινα, Γκότση Γεωργία, Ευσταθιάδης Μίνως, Καρακίτσος Φοίβος , Καραντώνη Χριστίνα, Καχριμάνης Ανδρέας, Κοτσοπούλου Μαρία, Μάγνης Κωνσταντίνος, Μπαιρακτάρης Μιχάλης, Ορδίτη Αγγελική, Παπαγεωργίου Ιωάννα, Παπαθεοδώρου Γιάννης, Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Παππά Ελευθερία, Ροδοπούλου Ελένη, Ρουμελιώτη Μαρία, Σταθόπουλος Τάσσος, Τσάμης Παναγιώτης, Τσιρώνης Λευτέρης, Χριστόπουλος Βασίλης, Turley Louise.