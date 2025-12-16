Κυκλοφορεί το νέο ιστορικό βιβλίο του Κυριάκου Σκιαθᾶ, Αμαλία Έρωτες, ίντριγκες και σκάνδαλα στο Παλάτι

Στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του εκπαιδευτικού-συγγραφέα Κυριάκου Δ. Σκιαθᾶ από τις εκδόσεις «24 γράμματα» με τον τίτλο: Αμαλία. Έρωτες, ίντριγκες και σκάνδαλα στο Παλάτι.

Ένα βιβλίο για την Αμαλία, που ήρθε το 1837 στην Ελλάδα ως σύζυγος του βασιλιά Όθωνα. Είναι αφιερωμένο στη Γερμανίδα πριγκίπισσα του Όλντενμπουργκ, στη βασιλική της καθημερινότητα με τον Όθωνα, με τους αυλικούς και τις κυρίες των Τιμών, στους έρωτες, τα σκάνδαλα και τις ίντριγκες που προκάλεσε ή με κάποιον τρόπο συμμετείχε, στο πολιτιστικό και φιλανθρωπικό της έργο, καθώς και στις παρεμβάσεις της στη διακυβέρνηση και στην εξωτερική πολιτική της χώρας.

Από τα πρώτα χρόνια του ερχομού της, ενθουσιασμένη με τη νέα της «πατρίδα» προσπάθησε να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Προικισμένη με εξυπνάδα και οργανωτικότητα, άσκησε, όταν χρειάστηκε, καθήκοντα αντιβασίλισσας. Παρομοιώδεις έχουν μείνει οι ίντριγκες και οι αντιμαχίες της με υπουργούς και ανώτατους αξιωματούχους του κράτους. Οι στενές της σχέσεις με πρόσωπα και στρατιωτικούς της Αυλής έδιναν αφορμές για παραπάνω κουτσομπολιά. Οι συμπάθειες και οι «κρυφοί» της έρωτες δημιούργησαν οσμές σκανδάλου στην κοινωνία της εποχής. Η αγάπη της για το πράσινο και οι ενέργειές της για τον καλλωπισμό της Αθήνας και της μικρής τότε ελληνικής περιφέρειας την καθιέρωσαν ως «πράσινη βασίλισσα».

Η Αμαλία ήταν μία χαρισματική προσωπικότητα που προκαλούσε έντονα συναισθήματα, υπότροπη σε σκάνδαλα και ίντριγκες, έχοντας πολλούς φίλους, αλλά πολύ περισσότερους εχθρούς. Ήταν μία γυναίκα που θα μπορούσε κανείς να τη μισήσει ή να την αγαπήσει, δε θα μπορούσε, όμως, σε καμία περίπτωση να αγνοήσει την προσωπική ιστορία της, γιατί αυτή αποτελεί μέρος της πλούσιας ιστορικότητας του τόπου.

Ένα βιβλίο για την Αμαλία... 150 χρόνια από τον θάνατό της.