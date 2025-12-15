«Χάσαμε έναν από τους λίγους καλούς ανθρώπους»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρομπ Ράινερ, γεννημένος στις 6 Μαρτίου 1947 στο Μπρονξ της Ν. Υόρκης, βρέθηκε νεκρός μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 στο σπίτι τους, αφήνοντας τον καλλιτεχνικό κόσμο, και όχι μόνο, σε σοκ.

O Ρομπ Ράινερ έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «All in the Family» (1971-1979) στο τηλεοπτικό δίκτιο CBS και στη συνέχεια σκηνοθέτησε ταινίες που άφησαν το αποτύπωμά τους στο σινεμά όπως τα φιλμ: «This Is Spinal Tap» (1984), «The Princess Bride» (1987), το κλασικό & μεγάλο εμπορικό χιτ «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι» με τον Μπίλι Κρίσταλ και την Μεγκ Ράιαν (1989), το διαχρονικό «Stand by Me-Στάσου πλάι μου» (1986) αλλά και το εξαιρετικό "Misery" (1990) με τον Τζέιμς Κάαν και την Κάθι Μπέιτς, η οποία κέρδισε Όσκαρ καλύτερου α' γυανικείου ρόλου και φυσικά το δικαστικό δράμα, υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ταινίας "Ζήτημα τιμής-Α Few Good Men" (1992) με τους Τζακ Νίκολσον, Τομ Κρουζ και Ντέμι Μουρ.

O Rob Reiner ως συμπαραγωγός μαζί με τους David Brown και Andrew Scheinman, ήταν υποψήφιοι για Όσκαρ για το "A Few Good Men" στην απονομή του 1993. Στο box office η συγκεκριμένη ταινία είχε αγγίξει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 244 εκατ. δολάρια.

Το 1995 σκηνοθέτησε την χαριτωμένη αισθηματική ταινία "Ο Έρωτας του Προέδρου" με τον Μάικλ Ντάγκλας και την Ανέτ Μπένινγκ (στην ταινία αυτή είχε προταθεί κάποια στιγμή να παίξει ο αξέχαστος Ρόμπερτ Ρέντφορντ) ενώ στις συμπαθείς σκηνοθετικές δημιουργίες του Ράινερ ήταν και το "Επιθυμίες... στο παρά πέντε!" (2007) με τους Τζακ Νίκολσον και Μόργκαν Φρίμαν και η ρομαντική κομεντί του 2005 "Rumor Has It - Οι φήμες λένε..." (το θυμόμαστε να παίζεται στην Πάτρα στο Πάνθεον) με πρωταγωνιστές την Jennifer Aniston, τον Kevin Costner, την Shirley MacLaine και τον Mark Ruffalo.

Ιδιαίτερα αγαπητός καλλιτέχνης, όχι μόνο για το έργο του, αλλά και για το ήθος και τον χαρακτήρα του, αλλά και τις έντονες πολιτικές του απόψεις, πάντα στην προοδευτική πλευρά της Αμερικής. Αυτά αναφέρει για τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ το flix.gr.

Ο Κρίστοφερ Γκεστ, που πρωταγωνίστησε στο «This Is Spinal Tap», και η σύζυγός του, η βραβευμένη με Όσκαρ, Τζέιμι Λι Κέρτις ανέφεραν σε δήλωσή τους: «Ο Κρίστοφερ κι εγώ είμαστε μουδιασμένοι, βαθιά λυπημένοι και σοκαρισμένοι από τους βίαιους, τραγικούς θανάτους των αγαπημένων μας φίλων Ρομπ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ και η ΜΟΝΑΔΙΚΗ μας σκέψη και φροντίδα αυτή τη στιγμή είναι για τα παιδιά τους και τις άμεσες οικογένειές τους, και θα προσφέρουμε κάθε δυνατή στήριξη για να τους βοηθήσουμε. Θα υπάρξει άφθονος χρόνος αργότερα να μιλήσουμε για τις δημιουργικές ζωές που μοιραστήκαμε και για τον μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο που είχαν και οι δύο στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, στην ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας, στον αγώνα για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και στη διεθνή τους μέριμνα για έναν κόσμο σε κρίση. Χάσαμε σπουδαίους φίλους. Παρακαλούμε δώστε μας χρόνο να πενθήσουμε».

Η οικογένεια του εκλιπόντος Νόρμαν Λίαρ - Norman Lear ανέφερε σε δήλωσή της: «Η οικογένεια Λίαρ είναι συντετριμμένη από τους θανάτους του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ. Ο Νόρμαν συχνά αναφερόταν στον Ρομπ ως γιο του και η στενή τους σχέση ήταν κάτι το εξαιρετικό — τόσο για εμάς όσο και για τον κόσμο. Ο Νόρμαν θα ήθελε να μας υπενθυμίσει ότι ο Ρομπ και η Μισέλ αφιέρωσαν κάθε τους ανάσα προσπαθώντας να κάνουν αυτή τη χώρα καλύτερη και το επιδίωξαν μέσα από την τέχνη τους, τον ακτιβισμό τους, τη φιλανθρωπία τους και την αγάπη τους για την οικογένεια και τους φίλους. Η Λιν Λίαρ παρέμεινε πολύ κοντά τους και είπε: “Ο κόσμος είναι αναμφισβήτητα πιο σκοτεινός απόψε και εμείς μένουμε βαθιά ορφανοί.”»

Ο αγαπητός ηθοποιός Τζον Κιούζακ-John Cusack, που πρωταγωνίστησε στην ταινία του Ράινερ «The Sure Thing» to 1985, έγραψε στο Twitter: «Σοκαρισμένος από τον θάνατο του Ρομπ Ράινερ — ένας σπουδαίος άνθρωπος».

Ο 44χρονος κωμικός ηθοποιός Τζος Γκαντ - Josh Gad σε ανάρτηση του στο instagram, χαρακτήρισε τον Ράινερ έναν φίλο, έναν από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες των καιρών μας.

Η ηθοποιός Βιρτζίνια Μάντσεν με τη σειρά της ευχαρίστησε τον ράινερ για τη χαρά που χάρισε μέσα από το έργο του.

Ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έγραψε για τον εκλιπόντα Ρομπ Ράινερ: «Μαζί με τη σύζυγό του έζησαν ζωές καθορισμένες από σκοπό. Θα τους θυμούνται για τις αξίες που υπερασπίστηκαν και τους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσαν».

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ και η σύζυγός του Τζένιφερ Σάιμπελ Νιούσομ ανέφεραν σε δήλωσή τους: «Αυτή η ενσυναίσθηση εκτεινόταν πολύ πέρα από τις ταινίες του. Ο Ρομπ ήταν ένθερμος υπερασπιστής των παιδιών και των πολιτικών δικαιωμάτων — από τη σύγκρουσή του με τη Μεγάλη Καπνοβιομηχανία μέχρι τον αγώνα για την ισότητα στον γάμο και τη δράση του ως ισχυρή φωνή στην πρώιμη εκπαίδευση. Με το έργο και την προσφορά του έκανε την Καλιφόρνια έναν καλύτερο τόπο».

Ο ηθοποιός Σον Άστιν, πρόεδρος του SAG-AFTRA, απέτισε φόρο τιμής στον Ράινερ ως μέλος του σωματείου και ως πυλώνα της δημιουργικής κοινότητας για περισσότερο από μισό αιώνα.

«Ο Ρομπ Ράινερ είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές στην ιστορία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ο αντίκτυπος που είχε στην αμερικανική κουλτούρα απλώς δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Οι φόροι τιμής θα καταφθάσουν κατά κύματα και η απίστευτα μακρά λίστα ταινιών που καθόρισαν είδη και αξέχαστων ερμηνειών θα περνά από το μυαλό και την καρδιά μας. Ο Ρομπ Ράινερ ήταν μέλος του σωματείου μας για σχεδόν 60 χρόνια», ανέφερε σε δήλωσή του. «Στέλνουμε αγάπη και ζεστασιά στις οικογένειες, τους φίλους και τους συνεργάτες του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ. Η κοινότητα της ψυχαγωγίας και το κοινό σε όλο τον κόσμο θα πενθήσουν βαθιά. Σε προσωπικό επίπεδο, τόσες πολλές από τις ταινίες και τις ερμηνείες του κ. Ράινερ με έκαναν να σκεφτώ, να συγκινηθώ και, πάνω απ’ όλα, να γελάσω δυνατά. Έτσι θα τον θυμάμαι».

«Ο Ρομπ Ράινερ εργαζόταν πάντα με πεποίθηση και ακεραιότητα. Μαζί με τη Μισέλ αποτέλεσαν μια δύναμη — συνδυάζοντας κωμωδία, δημιουργικότητα και κοινωνική συμμετοχή στις κοινές τους προσπάθειες. Ήταν το ίδιο αφοσιωμένοι στο να κάνουν τη διαφορά όσο και στις καριέρες τους, ένας σπάνιος συνδυασμός που κάνει αυτή την απώλεια ακόμη πιο βαθιά», δήλωσε η Τζέρνι Γκάντερσον, εκτελεστική διευθύντρια του National Comedy Center στο Τζέιμσταουν της Νέας Υόρκης. «Όταν μας επισκέφτηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στον πατέρα του, ο Ρομπ το έκανε με σεβασμό, ταπεινότητα, καλοσύνη και μια σταθερή, ενθουσιώδη ευφυΐα σε θέματα κωμωδίας και ανθρωπιάς. Είμαστε ευγνώμονες που τους γνωρίσαμε και για τον αντίκτυπο που είχαν σε όλους μας».

Ο 39χρονος ηθοποιός Πολ Γουόλτερ Χάουζερ έγραψε: «Θρηνώ για την απώλεια του αγαπημένου μου σκηνοθέτη όλων των εποχών. Η ταινία «Zήτημα Τιμής» είναι ο λόγος που έγινα ηθοποιός, και η φιλμογραφία του Ρομπ πίσω από την κάμερα είναι ο λόγος που ήθελα —και εξακολουθώ να θέλω— να σκηνοθετώ».

Ο σκηνοθέτης Τζο Ρούσο έγραψε: «Χάσαμε έναν από τους λίγους καλούς ανθρώπους».

*Να προσθέσουμε πως στο "Misery", το περίφημο αμερικανικό θρίλερ παραγωγής 1990 σε σκηνοθεσία του Ρομπ Ράινερ που ήταν μεγάλη επιτυχία και στα Ελληνικά σινεμά τον Φεβρουάριο του 1991 που είχε προβληθεί, το σενάριο έγραψε ο βραβευμένος με Όσκαρ, Γουίλιαμ Γκόλντμαν (Οι Δύο Ληστές, Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου) και είχε βασιστεί στο ομώνυμο βιβλίο του Στίβεν Κινγκ.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ