Θλίψη για τον θρυλικό τραγουδοποιό της κάντρι-ροκ, Joe Ely-Τζο Ίλι

Ο Τζο Ίλι-Joe Ely, Αμερικανός τραγουδοποιός που βοήθησε στην ανάπτυξη ενός νέου κύματος μουσικής με έδρα το Τέξας, το οποίο ένωσε τους λάτρεις της ροκ και της κάντρι μουσικής από δεκαετία του 1980, πέθανε σε ηλικία 78 ετών την Δευτέρα 15/12/2025.

Η αιτία θανάτου ήταν επιπλοκές από άνοια με σωμάτια Λούι, νόσο του Πάρκινσον και πνευμονία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας του εκλιπόντος, ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός πέθανε στο σπίτι του στο Τάος του Νέου Μεξικού, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του και μάνατζέρ του, Σάρον, και την κόρη του, Μαρί.

«Ο ήρωάς μου... το πρότυπό μου... ο φίλος μου... ο Τζο Ίλι πέθανε σήμερα» έγραψε στο Twitter ο Μόντε Γουόρντεν, τραγουδιστής από το Τέξας, ιδρυτικός μέλος των Wagoneers πρωτοποριακό roots-rock συγκρότημα που ανέδειξε ο Τζο Ίλι.

«Σημαίνει για μένα τόσα πολλά όσο ο Μπάντι, ο Έλβις ή ο Ντον Έβερλι. Ένας τέτοιος καλλιτέχνης. Τεξανός. Είμαι απλά... συντετριμμένος» πρόσθεσε, σύμφωνα με το Variety.

Είχε γεννηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 1947 στο Amarillo του Texas των ΗΠΑ και θεωρείτο ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της εκλεκτής progressive country μουσικής σκηνής στα 1970s και '80s στο Austin του Texas.

Στη διάρκεια της καριέρας του είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα όπως Bruce Springsteen, Uncle Tupelo, Los Super Seven, The Chieftains, James McMurtry, The Clash, Lyle Lovett, John Hiatt και Guy Clark.

Στο ξεκίνημα της μουσικής του πορείας το 1971, είχε δημιουργήσει μαζί με τους φίλους του μουσικούς από την πόλη Lubbock, Jimmie Dale Gilmore και Butch Hancock, τους The Flatlanders.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ