Πάτρα: Ανεβαίνει από 18/12/2025 στο θέατρο Λιθογραφείον η "Παρέλαση" της Λούλας Αναγνωστάκη

Το θέατρο Λιθογραφείον στην Μαιζώνος 172Β στην Πάτρα, παρουσιάζει την "Παρέλαση" της θεατρικής συγγραφέως Λούλας Αναγνωστάκη (1928-2017) από τις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Δύο αδέλφια, ο Άρης και η Ζωή, ζουν απομονωμένα στο μικρό τους διαμέρισμα μαζί με τον πάντα απόντα πατέρα τους, με μόνη επικοινωνία με τον έξω κόσμο ένα παράθυρο - φεγγίτη. Έξω από το παράθυρό τους ετοιμάζεται να γίνει παρέλαση;

Το έργο, γραμμένο το 1965, αποτελεί το τρίτο μονόπρακτο της τριλογίας Η πόλη με την οποία η Αναγνωστάκη συστήθηκε στο κοινό με την παράσταση του Θεάτρου Τέχνης σε σκηνοθεσία του Κάρολου Κουν.

Η Παρέλαση κουβαλάει τις μνήμες των ταραγμένων εποχών που βίωσε η Ελλάδα τις δεκαετίες του’30 του ’40 και του ’50: την Δικτατορία του Μεταξά, τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κατοχή και την Αντίσταση, τον Εμφύλιο και τις διώξεις των κομμουνιστών που ακολούθησαν με τις εξορίες, τις φυλακίσεις και τις θανατικές ποινές. Ο σχεδόν αμίλητος πατέρας των παιδιών, με όλο αυτό το «βαρύ» πολιτικό παρελθόν, έχει κληροδοτήσει στα δύο αδέλφια το άχθος της Ιστορίας, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να τα προστατέψει από τον αληθινό κόσμο – ίσως για να μη ζήσουν ό,τι έζησε αυτός.

Ο λόγος της Λούλας Αναγνωστάκη είναι υπαινικτικός, αφήνοντας το έργο ανοιχτό σε ερμηνείες. Κατά την εποχή που γράφτηκε, η Ελλάδα βίωνε τις συνέπειες του παρελθόντος και την ίδια στιγμή την απειλή ενός Γ’ Παγκόσμιου Πολέμου. Οι άνθρωποι του ’60 είχαν ζήσει τη βία, είχαν πρόσφατες μνήμες αυτής. Σήμερα, η βία έχει αλλάξει μορφή, η εξουσία επιβάλλεται και με πολλούς άλλους τρόπους. Στις εικόνες που μας μεταφέρουν τα δύο παιδιά, μπορούμε να δούμε καθαρά την αλληγορία της βίας που παραμένει η ίδια, ακόμη κι αν αλλάζει όψη. Η συγγραφέας αφήνει καθαρά να εννοηθεί πως η απομόνωση και η μη συμμετοχή στην κοινωνία, δεν εγγυώνται την ασφάλεια κανενός.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Φάνης Δίπλας

Βοηθός Σκηνοθεσίας: Μαρία Βάρσου

Δραματουργία: Έλενα Αλεξανδράκη

Κοστούμια: Κατερίνα Δίπλα

Μουσική: Γιώργος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Ευσταθία Δρακονταειδή

Φωτογραφίες: Βασίλης Λάγιος.



Ηθοποιοί:

Λένα Νάτση,

Χρήστος Τσίγκος,

Στέλιος Σοφός,

Βιβή Μπακαλάρου.



Παραγωγή: SALTIBAGOS – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ.

*Με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και του Ιδρύματος Τοπάλη.

Παραστάσεις:

Πέμπτη 21.30

Παρασκευή 23.59

Σάββατο 20.00

Κυριακή 17.30

Δευτέρα 20.00.

Τιμές Εισιτηρίων:

Κανονικό 17€

Μειωμένο 13€.

(Το Ίδρυμα Τοπάλη προσφέρει δωρεάν εισιτήρια για φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών).

Τηλ. επικοινωνίας στο θέατρο Λιθογραφείον: 2610328394.