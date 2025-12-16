Η αποκάλυψη του Κέβιν Μπέικον για τη συνεργασία του με τον Ρομπ Ράινερ

Ο 67χρονος Αμερικανός ηθοποιός Kevin Bacon-Κέβιν Μπέικον (Footloose) μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη συνεργασία του με τον εκλιπόντα Αμερικανό σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ τονίζοντας πως ήταν «μία μαγική περίοδος. Τρώγαμε μαζί μεσημεριανό κάθε μέρα. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό με σκηνοθέτη, ούτε πριν ούτε μετά. Και η σύζυγος του Ρομπ, Μισέλ ήταν εκεί, και οι δυο τους ήταν υπέροχοι. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους όσοι τον γνώριζαν, γιατί ξέρω ότι σήμερα όλοι πονάνε».

Ο βραβευμένος σταρ Κέβιν Μπέικον (Kevin Bacon) απέτισε φόρο τιμής στον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ (Rob Reiner), ο οποίος ως γνωστόν βρέθηκε νεκρός μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ (Michele), στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, την Κυριακή 14-12-2025, ενώ ο 32χρονος γιος τους, Νικ Ράινερ κρατείται ως ύποπτος για τη διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει όλο το Χόλιγουντ, την Αμερική και τον κόσμο του κινηματογράφου παγκοσμίως.

Ο ηθοποιός Κέβιν Μπέικον που συμπρωταγωνίστησε στο υποψήφιο για 5 Όσκαρ, δικαστικό δράμα «A Few Good Men-Ζήτημα Τιμής» (1992), με τους Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson), Ντέμι Μουρ (Demi Moore) και Τομ Κρουζ (Tom Cruise) εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη και συγκίνηση μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Ρομπ Ράινερ που "έφυγε" τόσο τραγικά σε ηλικία 78 ετών.

«Ο Ρομπ Ράινερ μου έδωσε έναν ρόλο στο “A Few Good Men”, στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ήμουν πανευτυχής που πήρα αυτήν τη δουλειά. Πολλοί μπορεί να το γνωρίζουν, ή και όχι, αλλά το “This Is Spinal Tap” του Ράινερ είναι η αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών και, όταν με κάλεσε, ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος», είπε ο Κέβιν Μπέικον προσθέτοντας: «η δημιουργία αυτής της ταινίας ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ σε πλατό. Ηταν τόσο διασκεδαστικός. Όλα ξεκινούν από την κορυφή».

Η συμπρωταγωνίστριά του Ντέμι Μουρ-Demi Moore επίσης εξέφρασε τις σκέψεις της & τα συλλυπητήρια της για τον διάσημο δημιουργό, σύμφωνα με το Variety.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω πραγματικά την ανείπωτη θλίψη για την απώλεια του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ», έγραψε η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Αμερικανίδα σταρ στην ανάρτησή της στο Instagram και συνέχισε: «Τα παιδιά μας μεγάλωσαν μαζί, δουλέψαμε μαζί και, καθώς οι ζωές μας ήταν συνυφασμένες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, θα θυμάμαι πάντα με αγάπη τις στιγμές και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε. Ήταν καταπληκτικοί άνθρωποι και υπέροχοι γονείς που προσέφεραν τον εαυτό τους για να κάνουν τον κόσμο καλύτερο».

Ο Κίφερ Σάδερλαντ, του οποίου η πρώτη συνεργασία με τον Ράινερ ήταν στην ταινία «Stand By Me-Στάσου πλάι μου» το 1986, πριν βρεθεί στο καστ του «A Few Good Men», δήλωσε μεταξύ άλλων για την απώλεια του Αμερικανού σκηνοθέτη:

«Ο Ρομπ ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους με τους οποίους είχα τη χαρά να συνεργαστώ. Όταν ήμουν πολύ νέος, μου έδωσε μια ευκαιρία που άλλαξε τη ζωή μου και θα του είμαι για πάντα ευγνώμων».

