Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε η σκηνή της φετινής διοργάνωσης

Με τον Μεγάλο Τελικό του 70ού διαγωνισμού της Eurovision να απέχει μόλις πέντε μήνες από σήμερα, οι διοργανωτές μας έδωσαν σήμερα (16/12) μία πρώτη «γεύση» από τη σκηνή του φετινού διαγωνισμού που φέτος θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας.

Τα πρώτα εντυπωσιακά πλάνα

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το επίσημο κανάλι του eurovision.tv φαίνεται η εικονική δημιουργία της σκηνής μέσα από ενα 3D βίντεο.