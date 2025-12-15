Άγιος έρωτας- spoiler: Ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Χάρη πως είναι ο πραγματικός του πατέρας

Συναρπαστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς του ALPHA «Άγιος έρωτας», που προβάλλονται από την Τρίτη 16 έως την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 46: Ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Χάρη πως είναι ο πραγματικός του πατέρας και τον προειδοποιεί ότι η Χριστίνα ετοιμάζεται να ομολογήσει ψευδώς πως σκότωσε την Κατρίν. Ο Χάρης, μαζί με την Ειρήνη, προσπαθούν μάταια να τη μεταπείσουν. Η Χλόη επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο στο σπίτι του, γεγονός που προκαλεί τον προβληματισμό της Φανής. Ο Κλεάνθης, αποφασισμένος να εκδικηθεί τον Παύλο, προμηθεύεται όπλο. Η Άννα κάνει ακόμη μία απόπειρα να εκφράσει στην Ελένη τα συναισθήματά της, όμως η προσπάθειά της πέφτει στο κενό. Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τη Σοφία στο κρατητήριο και με έκπληξη διαπιστώνει πως η ψυχική της υγεία έχει κλονιστεί. Ο εισαγγελέας απορρίπτει το αίτημα αποφυλάκισης του Παύλου και η δίκη του ξεκινά κανονικά, προς ικανοποίηση του Νικηφόρου. Κι ενώ ο Παύλος δείχνει πιο σίγουρος από ποτέ ότι θα αθωωθεί, η Θάλεια και ο Κυριάκος ανησυχούν για την έκβαση μιας δίκης που προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των κατοίκων της Στέρνας.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 47: Η Νότα, προκειμένου να γλιτώσει από τα αφεντικά του Λούη, ζητάει χρήματα από την αδελφή της, την Αγγέλα. Παράλληλα η πρώτη μέρα της δίκης του Παύλου ξεκινά και όσο εξελίσσεται η δίκη, αποδεικνύεται πως τελικά ο δικηγόρος του Παύλου, ο Βεργάδης είναι ένας πολύ ικανός αντίπαλος για τον Αντρέα. Και ενώ φαίνεται πως η πλάστιγγα αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα προς το μέρος του Παύλου, εμφανίζεται ένας μάρτυρας που μπορεί να ανατρέψει ξανά τα πάντα. Ο Χάρης ζητάει από τον Κλεάνθη και τον Αντρέα να μιλήσουν οι τρεις τους όταν τελειώσει η δίκη, κάτι που επηρεάζει την απόδοση του Αντρέα στη δίκη αλλά προβληματίζει και ιδιαίτερα τον Κλεάνθη που ακόμα δεν γνωρίζει τίποτα για την πραγματική σχέση του Χάρη με τον Αντρέα! Η κατάσταση της Πετρούλας δείχνει να χειροτερεύει, με τις δύσπνοιές της να γίνονται όλο και πιο συχνές.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 48: Η Χριστίνα σοκάρει το δικαστήριο ομολογώντας τον φόνο της Κατρίν, προκαλώντας την οργή του Κυριάκου και των άλλων που γνωρίζουν την αλήθεια. Ο Κυριάκος και η Θάλεια αποφασίζουν να ερευνήσουν το παρελθόν του Παύλου. Την ίδια στιγμή ο Χάρης αποκαλύπτει στον Κλεάνθη ότι ο βιολογικός του πατέρας είναι ο Αντρέας Ιωάννου. Συντετριμμένος, ο Κλεάνθης αδυνατεί να αντιμετωπίσει την αλήθεια και εξαφανίζεται. Ο Νικόλαος επισκέπτεται τη Χριστίνα στη φυλακή για να τη μεταπείσει κι εκείνη του αποκαλύπτει ότι ο Παύλος την απειλεί με τη ζωή των παιδιών της. Εντωμεταξύ, ο Λούης ξυπνά από το κώμα και λέει στη Νότα ότι οι αδελφοί Παυλίδη τον εγκατέλειψαν και της ζητά να εκδικηθεί. Η Νότα διώχνει τις πόρνες από το σπίτι και καλεί τον Πέτρο και τον Στέφανο εκεί, ενώ ο Χάρης και ο Αργύρης αναζητούν απεγνωσμένα τον Κλεάνθη…