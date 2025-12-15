Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ο ρόλος του στο «Φως του Αυγερινού» που συνδέθηκε με τον σεισμό του 1981

Ήταν Φεβρουάριος του 1981 και στην ΕΡΤ προβαλλόταν η τηλεοπτική σειρά «Το φως του Αυγερινού», με πρωταγωνιστές τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ και την Κοραλία Καράντη, όταν σημειώθηκε ο μεγάλης έντασης σεισμός με επίκεντρο τις Αλκυονίδες που συγκλόνισε την Αθήνα.

Πρόκειται για το σίριαλ που έκανε ευρέως γνωστό τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε συμμετάσχει το 1979 στην επίσης δημοφιλή σειρά της ΕΡΤ «Ο συμβολαιογράφος».

Το σενάριο του σίριαλ «Το φως του Αυγερινού» υπέγραφε ο Αλέξης Πάρνης, σε νουβέλα του οποίου βασίστηκε η σειρά και τη σκηνοθεσία ο Ερρίκος Ανδρέου.

Η πλοκή διαδραματιζόταν μετά το τέλος της Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου και ακολουθούσε τον νεαρό Λουκή Πετρίτη (Αλμπέρτο Εσκενάζυ) που επιστρέφει στο χωριό του, θέλοντας να κάνει μια νέα αρχή και να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή.