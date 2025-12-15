Back to Top
Eurovision 2026: Αυτές είναι οι 35 χώρες που συμμετέχουν

Eurovision 2026: Αυτές είναι οι 35 χώρες...

Η επίσημη λίστα των χωρών που θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2026 από την EBU

Τη λίστα με τις χώρες που θα συμμετάσχουν στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision 2026, έδωσε στη δημοσιότητα η EBU το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σημειώνεται ότι η φετινή Eurovision διεξάγεται εν μέσω πολλών αντιδράσεων για τη συμμετοχή του Ισραήλ και ήδη πέντε χώρες – Ισλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ολλανδία- έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, αποχωρώντας από τη διοργάνωση ενώ το Nemo επέστρεψε το βραβείο του ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι 35 χώρες που τελικά θα συμμετάσχουν στη Eurovision:

Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο.
 
 
 
 

 
 

