Τα κλάματα των συνεργατών της Τέιλορ Σουίφτ για το μπόνους $197 εκ. που τους έδωσε

Μπόνους 197 εκατομμυρίων δολαρίων έδωσε η Τέιλορ Σουίφτ στους συνεργάτες της μετά την ολοκλήρωση του Eras Tour, με εκείνους να ξεσπάνε σε κλάματα.

Σε σκηνή από τη σειρά «The End of an Era», η 36χρονη τραγουδίστρια φαίνεται να μοιράζει χειρόγραφα σημειώματα σε κάθε μέλος του συνεργείου της, την ώρα που συγκεντρώνεται γύρω της.

«Όλοι έχετε το ίδιο μήνυμα στις κάρτες σας, οπότε ήλπιζα να το ανοίξετε μαζί», λέει η Σουίφτ σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο X. «Πριν ανοίξετε, θέλω απλώς να σας πω ότι αυτό το σκέλος της περιοδείας ήταν πιο δύσκολο από οτιδήποτε έχω κάνει ποτέ σε live συνθήκες, και εσείς το αναλάβατε με τόσο ενθουσιασμό, τόση περιέργεια και με την αντοχή που δείξατε. Το πνεύμα που δείξατε», προσθέτει η σταρ.

Όπως ανέφερε, η επιτυχία του Eras Tour οφείλεται όχι μόνο στη δική της σκληρή δουλειά, αλλά και στων συνεργατών της. «Πόσα δώσατε σε αυτά τα πλήθη, που μου το ανταποδίδουν κάθε βράδυ. Η περιοδεία πήγε πάρα πολύ καλά χάρη στη σκληρή δουλειά όλων μας. Οπότε, αν μπορείτε, διαβάστε το μήνυμα», του λέει στη συνέχεια.