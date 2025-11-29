Πριγκίπισσα Diana: Δέκα μέρες πριν φύγει από τη ζωή, αποκάλυψε για τι μετάνιωσε πραγματικά

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, η πριγκίπισσα Diana φέρεται να μοιράστηκε με μια στενή της φίλη μια ειλικρινή και πικρή σκέψη σχετικά με τη διάσημη συνέντευξή της στο Panorama.

Το μεγαλύτερο βάρος για εκείνη δεν ήταν όσα αποκάλυψε για τη ζωή της ή τον χωρισμό της, αλλά η επίδραση που είχε στα δύο της παιδιά, τον William και τον Harry, τότε μόλις 15 και 12 ετών. Σύμφωνα με τη φίλη της, Rosa Monckton, η Diana ένιωσε ότι η συνέντευξη είχε πληγώσει τα αγόρια της. Η ίδια είχε παραδεχτεί ότι το έκανε γιατί δεν ήξερε πώς αλλιώς να διαχειριστεί την πίεση, ενώ η ευθραυστότητά της την έκανε ευάλωτη απέναντι στον δημοσιογράφο Martin Bashir.

Η ιστορική συνέντευξη του 1995, που παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, ήταν γεμάτη από προσωπικές αποκαλύψεις για τον γάμο της με τον Charles και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, όπως η βουλιμία. Η ίδια είχε αναφέρει τη γνωστή φράση για την παρουσία τρίτου προσώπου στο γάμο της, αναφερόμενη στην υπόθεση του Charles με την Camilla Parker Bowles. Τότε το ζευγάρι είχε ήδη χωρίσει, ενώ το διαζύγιο ήρθε το 1996. Πριν από μερικά χρόνια, μια έρευνα αποκάλυψε ότι ο δημοσιογράφος είχε χρησιμοποιήσει παραπλανητικές μεθόδους για να πάρει τη συνέντευξη.

Το BBC ζήτησε δημόσια συγγνώμη και δεσμεύτηκε να μην την προβάλει ξανά, ενώ οι πρίγκιπες William και Harry έχουν μιλήσει ανοιχτά για τον πόνο που τους προκάλεσε. Η Rosa περιέγραψε ότι η Diana κρατούσε μέσα της όλα όσα είχε ζήσει και ένιωθε τύψεις για τον αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών της. Και οι δύο πρίγκιπες έχουν αναφέρει ότι η συνέντευξη επηρέασε σημαντικά τη σχέση τους με τη μητέρα τους και τη ζωή τους γενικότερα.

