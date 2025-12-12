Γιώργος Καράβας: «Θα ήθελα να επιστρέψω στο GNTM με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Καράβας, το βράδυ της Πέμπτης, όταν και βρέθηκε καλεσμένος του Κωνσταντίνου Καμέα στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Status που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Astra Tv.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, το όμορφο μοντέλο αναφέρθηκε στην εμπειρία που βίωσε στο ριάλιτι μόδας GNTM ενώ μοιράστηκε την επιθυμία του να επιστρέψει στο μέλλον ως συντονιστής σ’ αυτό.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Καράβας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έχω μέσα μου αγάπη για το GNTM, αγνά συναισθήματα και πολύ έντονη αγάπη και για το πρότζεκτ και για τους ανθρώπους που έχω συναναστραφεί τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Το αγαπάω, δεν μπορώ να πω μια πιο ολοκληρωμένη λέξη για το GNTM. Το αγαπάω γιατί μου έδωσε τον σωστό χώρο να δείξω στον κόσμο ποιος πραγματικά είναι ο Γιώργος”.

“Δεν θα ξεχάσω ποτέ στα αρχικά ραντεβού, πριν από τον πρώτο κύκλο που συμμετείχα, όπου πήγα με εντελώς ανοιχτή ατζέντα ζητώντας μόνο ένα πράγμα το οποίο δεν είχε να κάνει ούτε με οικονομικές απολαβές ούτε με τίποτα τέτοιο. Είχε να κάνει με το γεγονός πως, επειδή μπαίνω σε έναν χώρο που η “προκάτοχος” της συγκεκριμένης θέσης ήταν μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα με εκτόπισμα, η Έλενα Χριστοπούλου, “το μόνο πράγμα που δεν θέλω να με βάλετε να κάνω, είναι να με βάλετε να πατήσω πάνω στα δικά της μονοπάτια και βήματα. Θέλω να με αφήσετε να είμαι ο Γιώργος, όπως κι αν είναι αυτό”. Κοινώς ζήτησα να μην μπω σε έναν ρόλο”.

“Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες. Όπου υπάρχει αγάπη, σίγουρα υπάρχει και μια τεράστια θέση στην καρδιά. Θα ήθελα να επιστρέψω στο GNTM με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα. Αν επέστρεφα, θα επέστρεφα έτσι” πρόσθεσε, ακόμα, ο Γιώργος Καράβας στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.