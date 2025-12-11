Τέιλορ Σουίφτ για τον Τράβις Κέλσι: «Είναι ο έρωτας της ζωής μου»

Τι ανέφερε η γνωστή τραγουδίστρια
Ως τον έρωτα της ζωής της αποκάλεσε η Τέιλορ Σουίφτ τον Τράβις Κέλσι, μιλώντας για τον αρραβώνα τους.
Το βράδυ της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο «The Late Show with Stephen Colbert» και αναφέρθηκε στη φάση που διανύει στην προσωπική της ζωή. Τόνισε ότι το να αρραβωνιαστεί με την αγάπη της ζωής της και να πάρει πίσω όλη τη μουσική της ήταν δύο γεγονότα που θα μπορούσαν να μην είχαν συμβεί ποτέ και εξήγησε πόσο συνειδητά βλέπει αυτά τα δύο ορόσημα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όσα συνέβησαν.
Η Σουίφτ και ο διάσημος αθλητής ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στις 26 Αυγούστου, με μια κοινή ανάρτηση στο Instagram. Στη λεζάντα της δημοσίευσης, αναγραφόταν: «Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται».
Η ημερομηνία του γάμου του ζευγαριού σύμφωνα με την «Page Six» έχει οριστεί στις 13 Ιουνίου του 2026. Ο αριθμός 13 είναι σημαντικός για τη Σουίφτ, καθώς τον θεωρεί ιδιαίτερα τυχερό.
