Στο Πάρα Πέντε: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το reunion της σειράς

Όλα είναι έτοιμα για το πολυαναμενόμενο reunion της θρυλικής σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, «Στο Παρά Πέντε» που έρχεται στο MEGA με ένα και μοναδικό επεισόδιο.

Η κωμωδία που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πρεμιέρα στο MEGA τον Σεπτέμβριο του 2005 και κράτησε για δύο σεζόν, ενώ οι ατάκες της είναι ακόμα επίκαιρες και viral. Το «Πάρα Πέντε» παίρνει ξανά «σάρκα και οστά» και επιστρέφει με ένα νοσταλγικό αφιέρωμα που θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές.

Το βράδυ της Τετάρτης (10.12.2025) κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της σειράς με τους πέντε βασικούς ήρωες που φαίνονται να μπαίνουν μαζί στο στούντιο.